اتحاد العاصمة يعود بفوز ثمين من معقل سوبر سبورت يونايت

عاد نادي اتحاد العاصمة لكرة القدم، عصر اليوم الأحد، بـ 3 نقاط ثمينة من تنقله الصعب إلى جنوب إفريقيا، حيث تخطى الفريق الأمر والأسود مضيفه الجنوب إفريقي سوبر سبور يونايتد (0 – 2) لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الافريقية 2023 – 2024.

بملعب بيتر موكابا، حقّقت سوسطارة الأهمّ عبر المدافع سعدي رضواني (5) إثر تمريرة إبراهيم بن زازا، هذا الأخير عاد ليعمّق الفارق (56).

وبهذا الانتصار، يتصدّر زملاء بلعيد المجموعة الأولى مؤقتاً بستّ نقاط، ورفع الاتحاد حظوظه لبلوغ دور الثمانية، أسبوعاً بعد الفوز المحقق على هلال بنغازي الليبي (2 – 0).