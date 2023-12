Précieuse victoire de l’USMA chez Supersport United

L'USM Alger a ramené une précieuse victoire (2-0, mi-temps 1-0) de son déplacement chez les Sud-africains de Supersport United, en match disputé dimanche après-midi au stade Peter-Mokaba de Polokwane, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (Groupe A).

Les Rouge et Noir, tenants du titre, ont bien entamé le match, ouvrant le score dès la cinquième minute de jeu, par l'intermédiaire de Saâdi Redouani, auteur d'une belle reprise de volée, qui est allée se loger en pleine lucarne.

Malgré plusieurs autres occasions nettes de scorer, le résultat n'a pas évolué pendant le reste de la première mi-temps, et les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur le même score.

Après la pause, les Usmistes ont continué à jouer l'attaque à outrance et leurs efforts ont été récompensés par un deuxième but, signé Brahim Benzaza d'un joli tir des 25 mètres (56').

Les Sud-africains ont essayé de sauver au moins l'honneur, mais c'était sans compter sur la solidité défensive des algérois, qui ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Une précieuse victoire pour l'USM Alger qui lui permet de prendre la tête du Groupe (A) avec six points, alors que Supersport United reste bon dernier, avec zéro point au compteur.

Dans l'autre match du groupe (A), les Libyens d'Al-Hilal Benghazi recevront les Egyptiens de Future FC (dimanche/17h00) avec l'intention de se racheter après le revers concédé à Alger.

A la fin de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.