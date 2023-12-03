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أخبار الوطن

عطاف يستقبل الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب افريقيا

3 ديسمبر 2023 ()
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجمهورية جنوب افريقيا الشقيقة،  فيكيل مبالولا، بمعية الوفد المرافق له في الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات التي تربط بين الجزائر وجنوب إفريقيا، حيث أعرب الطرفان عن اعتزازهما بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من رصيد ثوري ونضالي ثري وثمين صقل هوية البلدين ووحَّد مواقفهما في نصرة المظلومين وعزَّز من جهودهما المشتركة في إعلاء تطلعات القارة الافريقية على الساحة الدولية.

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