إشادة واسعة لقرارات الرئيس تبون

أشاد عدد من الإعلاميين و المهنيين، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، بالتدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة لفائدة الإعلام الوطني، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستعطي دفعا قويا لمهنة الصحافة والإعلام الوطني.

وفي هذا السياق، صرحت المديرة العامة لجريدة "أوريزون" السيدة نادية كراز لوكالة الانباء الجزائرية، ان التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية "ستعطي دفعا قويا لقطاع الإعلام الوطني ومهنة الصحافة"، كما تؤكد هذه التدابير--كما قالت --"اهتمام رئيس الجمهورية بقطاع الإعلام" وحرصه على "ترقية العمل الصحفي وتطوير المهنة والرفع من مستوى أدائها".

بدوره صرح مدير نشر جريدة "لانوفال ريبيبليك" عبد الوهاب جاكون, أن هذه التدابير تؤكد وفاء رئيس الجمهورية "لالتزاماته فيما يخص دعم قطاع الصحافة والإعلام"، مضيفا في نفس الإطار، أن هذه الإجراءات "ستشجع القطاع وتنعشه "وتجعله "في مستوى التحديات التي يواجهها على المستوى الوطني والدولي".

وفي نفس السياق "ثمن" الأمين العام لفيدرالية الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، احمد بوشارب هذه الإجراءات، مبرزا انها "ستساهم في ترقية العمل الإعلامي والحفاظ على مناصب الشغل في قطاع الإعلام".

كما رحبت النقابة الوطنية للصحفيين على لسان أمينها العام كمال عمارني، بهذه التدابير التي تصب في "صميم انشغالات أسرة الإعلام الوطني"، مبرزا أن هذه الإجراءات "ستنعش قطاع الصحافة وتمكن عديد المؤسسات الإعلامية من تجاوز وضعيتها المالية الصعبة".

ومن جانبه ثمن رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، يوسف تازير هذه الإجراءات التي تعبر عن "اهتمام الرئيس تبون بالصحافة الوطنية وحرصه على ترقية أدائها"، كما تترجم تأكيد رئيس الجمهورية "على البعد الإفريقي للجزائر من خلال تشجيع الصحافة الوطنية على تغطية مختلف المنافسات الرياضية القارية".

وأشاد تازير بإطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب بأسماء صحفيين رياضيين.

وفي نفس السياق أبرز عميد كلية الاتصال بجامعة تيبازة برايس خليفة، ان الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية "تساهم بشكل كبير في ترقية العمل الإعلامي" و"تحقيق أريحية لدى المؤسسات الإعلامية الوطنية".

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد اعلن اليوم لدى إشرافه على مراسم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها التاسعة، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، في كلمة قرأها نيابة عنه وزير الاتصال، محمد لعقاب، عن جملة من التدابير لفائدة الإعلام الوطني كشكل من أشكال الدعم غير المباشر.

ومن بين هذه التدابير، ذكر رئيس الجمهورية تخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذا تخفيض الرسم على القيمة المضافة، على أن تحدد نسبتها والتدابير المتعلقة بها في قانون المالية التكميلي.

كما قرر رئيس الجمهورية تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى اتصالات الجزائر بنسبة تتراوح بين 33 و36 بالمائة مع زيادة طاقتها وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة، وأعلن عن إطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب بأسماء صحفيين رياضيين وكذا تخفيض أسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحفيين الرياضيين المكلفين بتغطية المنافسات الإفريقية.

كما قرر الرئيس تبون تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد "دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة" وإعداد "تصور لتنظيم سوق الإشهار"، إلى جانب تكليف وزير الاتصال بـ "إيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج".