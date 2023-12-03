العدوان على غزة .. موضوع امتحان مادة التاريخ في ورقلة

شكل عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة ، موضوع امتحان الثلاثي الأول في مادة التاريخ والجغرافيا السنة الثانية بثانوية حبي عبد المالك بدائرة أنقوسة بورقلة ، حيث تم تكييف أسئلة هذه المادة مع ما يحدث من مجازر في حق الفلسطنيين .

وحسب أستاذة المادة عبد الباسط بن حنيش فإن المغزى من الاختيار ، هو ربط هذا الجيل بالواقع وحثه على مواكبة مستجدات الأحداث وتذكيره بأن العالم الغربي منذ القرون الأولى ومازال حقده الديني المتطرف يقوده إلى جرائم لم يشهدها التاريخ .

ولقي اختيار هذا الموضوع كإمتحان في المادة المذكورة ، إشادة كبيرة وتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بولاية ورقلة ، إذ أثنى كثيرون على فكرة الأستاذ ، مؤكدين أنها واكبت الحدث وتضمنت مغزى عميق مفيد للتلاميذ .