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مجتمع

العدوان على غزة .. موضوع امتحان مادة التاريخ في ورقلة

3 ديسمبر 2023 ()
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شكل عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة ، موضوع امتحان الثلاثي الأول في مادة التاريخ والجغرافيا السنة الثانية بثانوية حبي عبد المالك بدائرة أنقوسة بورقلة ، حيث تم تكييف أسئلة هذه المادة مع ما يحدث من مجازر في حق الفلسطنيين .
وحسب أستاذة المادة عبد الباسط بن حنيش فإن المغزى من الاختيار ، هو ربط هذا الجيل بالواقع وحثه على مواكبة مستجدات الأحداث وتذكيره بأن العالم الغربي منذ القرون الأولى ومازال حقده الديني المتطرف يقوده إلى جرائم لم يشهدها التاريخ .
ولقي اختيار هذا الموضوع كإمتحان في المادة المذكورة ، إشادة كبيرة وتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بولاية ورقلة ، إذ أثنى كثيرون على فكرة الأستاذ ، مؤكدين أنها واكبت الحدث وتضمنت مغزى عميق مفيد للتلاميذ .

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