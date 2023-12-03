مدعي الجنائية الدولية يدعو لإدخال المساعدات إلى غزة

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالالتزام بالقانون الدولي والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر،

وقال بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى دولة الاحتلال وإلى الضفة الغربية المحتلة «فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، فإن القانون لا يسمح (بمنعها) دون شك».

وتابع «يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع»، مضيفا أنه يجب على حماس ألا تسيء استخدام مثل هذه المساعدات.

وقال «يجب على جميع الجهات الفاعلة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».