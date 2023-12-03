تامنغست تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم



اشرف والي ولاية تامنغست مساء اليوم على الفعاليات المقامة بمناسبة الإحتفال باليوم_العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة والذي مظمته

مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن في الولاية

و إحتضنت مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بحي الوئام ويط بلدية تامنغست عدد مت الأنشطة بهاته المناسبة التى تصادف 3 ديسمبر من كل سنة بحضور السيد والي الولاية "محمد بوذراع "ذورئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات المحلية وعدد من فعاليات المجتمع المدني ،وقدم في مستهل هده الاحتفالية مدير النشاط الاجتماعي بطاقة فنية تضمنت حصيلة القطاع خلال سنة 2023، بالاضافة الى اقامة معرض خاص بتضمن النشاطات التي أعدتها هاته الفئة من تصميم في الاشغال اليدوية،والصناعات التقليدية اين ابدى الوالي اعجابه بهذه النشاطات التي ابدعت في صنعها هذه الفئة المهمة في المجتمع

ليتابع بعدها الحضور عروض فنية ومسرحية وأنشطة ثقافية من تقديم اطفال مختلف المدارس والمراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم تكريم وتوزيع كراسي متحركة و دراجات نارية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية الخاصة ببرنامج الأشخاص المسنين التي ستجوب كل بلديات ولاية تمنراست



