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مجتمع

سيدي بلعباس: مصرع دراج بالطريق الوطني رقم 101

3 ديسمبر 2023 ()
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لقي دراج مساء يوم الأحد مصرعه بالطريق الوطني رقم 101 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس زعيم تموشنت غير بعيد عن دولار "الشعايرية" وذلك في اعقاب اصطدام عنيف كان قع وقع بين دراجة نارية وسيارة سياحية كانت تسير في نفس الاتجاه .

وكان أفراد وحدة الحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي قد تدخلوا بعين المكان بدعم من نظرائهم من الوحدة القطاعية "نوالة بن موسى" وهم الذين تكفلوا بتحويل جثة الضحية صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية فور استكمال التحقيقات الميدانية من قبل الجهات المختصة.

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