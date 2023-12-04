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مجتمع

إطلاق 1500 مشروع لفائدة ذوي الهمم

4 ديسمبر 2023 ()
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أعلنت كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إطلاق 1500 مشروع اقتصادي مخصص لفئة ذوي الهمم عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات العليا في البلاد لإدماج هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا.

وأوضحت كريكو في حوار للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية ، أنه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تم استحداث المنصة الرقمية "التضامن الوطني يصغي" المسيرة من طرف مصالح قطاع التضامن، التى ترافق وتقدم خدمات اجتماعية لفئة الأشخاص ذوي الهمم من خلال تقريب هذه الفئة من عالم الشغل.

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