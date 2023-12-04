الطارف : الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالذرعان بعصابة اجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية الصلبة متكونة من شخصان ينحدران من مدينة البسباس، المعنيان يبلغان من العمر 26 و 37 سنة ،

و تعود الوقائع الى معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة بقيام شخصان ببيع المؤثرات العقلية على مستوى احد الاحياء الشعبية والتجمعات السكنية بمدينة البسباس و من خلال خطة أمنية مدروسة مكنت من توقيفهما في حالة تلبس مع ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات ،

وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية و بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنيهما تم ضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت في مجملها 1030 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع و كذا

وصفات طبية تستعمل من طرفهما لجلب هذه المؤثرات العقلية و بيعها بطريقة غير مشروعة بالإضافة الى مبالغ مالية من عائدات الترويج ،و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهما ملفات قضائية قدما بموجبها امام الجهات القضائية المختصة بجرم حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة اين تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية