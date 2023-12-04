وهران: ورشة حول جرد التراث الثقافي العقاري

تتواصل لليوم الثاني على التوالي على مستوى قاعة المحاضرات بفندق سانتاكروز ورشة جرد الممتلكات الثقافية العقارية لولاية وهران حيث ستدوم من 03 إلى 17 ديسمبر 2023 بحضور بلديات الولاية و ممثلي الدوائر من تنظيم مديرية الثقافة و جمعيتي وحي المثقفين و ترقية المرأة و بمراققة من ممثلي المؤسسات الثقافية و فرقة مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية للدرك الوطني و أساتده جامعيين و بحضور الأسرة الإعلامية.

أشرف نوري مخيسي مسؤول مصلحة النشاطات بمديرية الثقافة على ورشة تطبيقية مع المشاركين حول تدوين المعلومات في المنصة الرقمية " غوغل فورمز" تتعلق بمقر بلدية وهران و كيفية ملأ كل الخانات المتعلقة بالتراث و نوعيته، قبل تكليف المشاركين بجمع معطيات حول التراث العقاري الموجود على مستوى كل بلدية لغاية تاريخ 14ديسمبر القادم.

عليها ورشات خاصة بالتأكد من المعطيات و تصحيحها في حالة وجود أخطاء مع تمكين ممثلي البلديات من الولوج للمنصة الرقمية و تحيين المعلومات في كل مرة للتذكير عرفت الورشة تخلف ممثلي بعض البلديات على غرار بطيوة على الرغم من التراث العقاري الذي تزخر به و المتمثل في موقع " بورتيس ماغنيس" الذي يتربع على عشرات الهكتارات عرف العديد من التجاوزات بتشييد بنايات داخل الموقع، مما استدعى إيداع عدة شكاوي أمام العدالة لحماية الموقع الأثري الروماني.

شمل البرنامج تدخل مختصين في التراث العقاري عبر غرار جمال برقة مسؤول مصلحة التراث بمديرية الثقافة و ممثل عن ديوان تسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية و مداخلة لمسؤول خلية مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية لمصالح الدرك الوطني، مداخلة للتعريف بمدينة وهران الاستاذ بوباية عبد القادر مدير مخبر تاريخ الجزائر، التدريب على التصوير الفوتوغرافي من تقديم قويدر مطاير منهم بالتراث، التعريف بنماذج وثائق الجرد من تقديم الملحق بالحفظ مجودي فوزية بالمتحف العمومي احمد زبانة بوهران، عرض أهداف الورشة من طرف بشرى صالح مديرة الثقافة لوهران.