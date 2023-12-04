جديد منحة رمضان

اعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الاثنين، عن فتح فترة التسجيلات على مستوى كافة بلديات الوطن، تحضيرا للمنحة التضامنية لـ شهر رمضان الكريم .

وأوضحت الوزارة، أنه تنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 1346 المؤرخة في 15 نوفمبر 2023، والمتضمنة الشروع في التحضير للعملية التضامنية لـ شهر رمضان الكريم لسنة 1445 /2024، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المستفيدين من المنحة التضامنية للسنة الفارطة، وكذا الراغبين الجدد في الاستفادة منها، عن فتح فترة التسجيلات على مستوى كافة بلديات الوطن، وذلك إلى غاية يوم الخميس 04 جانفي 2024، كآخر أجل.

كما دعت الوزارة جميع من تتوفر فيهم شروط الاستفادة، للتقدم إلى البلديات مقر إقامتهم، من أجل التسجيل أو تحيين المعلومات الخاصة بهم وبحالاتهم الاجتماعية، وفقا لاستمارة الطلب الجديدة، و التي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للوزارة www.interieur.gov.dz (ركن الشباك عن بعد / العمليات التضامنية)، أو من خلال الرابط المنشور على الصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبخصوص المستفيدين الذين غيّروا مقر إقامتهم، فيتعين عليهم التقرب من بلدية مقر إقامتهم الجديدة لاستكمال إجراءات الشطب والتسجيل، تضيف الوزارة.

وللإشارة، سيخضع جميع المسجلين في التطبيقة المحينة المخصصة لهذه العملية، للتحقيقات الاجتماعية الميدانية والتي ستباشرها مصالح البلدية بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمديريات الولائية.