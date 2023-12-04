توقيف مطلق النار على أفراد الشرطة

تمكنت مصالح أمن ولاية البويرة من إلقاء القبض على مسبوق قضائي ومحل 16 أمر بالقبض، قام خلال عملية تفتيش لمنزله بإطلاق عيارات نارية اتجاه قوات الشرطة، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن "حيثيات هذه القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكنت شرطة ولاية البويرة، من توقيف مسبوق قضائي قام بإطلاق عيارات نارية من مسدس ناري اتجاه قوات الشرطة، خلال تنفيذ أمر قضائي متعلق بعملية تفتيش لمسكنه الواقع ببلدية أهل القصر".

وأضاف البيان أن المشتبه فيه "البالغ من العمر 44 سنة محل 16 أمر بالقبض، لارتكابه عدة أفعال إجرامية خطيرة، حاول الفرار عبر سطح المنزل فور وصول قوات الشرطة، حيث قام بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري صوبها، إلا أن يقظتها مكنت من تفادي إصابات في صفوفها والسيطرة على المشتبه فيه واسترجاع السلاح الناري من عيار 9 ملم، رخصة سياقة وبطاقة خدمات اجتماعية مزورتين".

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة، أمس الأحد --مثلما أشار إليه ذات المصدر-- عن ''محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار باستعمال سلاح ناري (مسدس)، حمل سلاح ناري من الصنف الأول دون رخصة، التعدي والهجوم بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تنفيذ الأوامر القضائية".