تيبازة: وفاة غامضة لثلاثة أفراد من عائلة واحدة

فتحت مصالح الأمن بتيبازة، اليوم الاثنين، تحقيقا في ملابسات وفاة غامضة لثلاثة أشخاص وجدوا قد فارقوا الحياة بالمنزل العائلي بحي 160 مسكن اجتماعي ببلدية الواودة شرقي الولاية، فيما وجدت طفلة صغيرة من نفس العائلة في حالة صدمة.

تدخلت اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة، مدعمة بوحدة القليعة، والمركز المتقدم لكركوبة، من أجل إسعاف وإجلاء أربعة ضحايا بمنزل، بالمكان المسمى حي 160 مسكن اجتماعي، بلدية دواودة، وهذا بعد تلقيها إبلاغ مت طرف مصالح الدرك الوطني.

وقد عثر الضحايا من كلا الجنسين ويتعلق الأمر بالأب في الأربعينات من العمر والأم في الثلاثينات من العمر والإبن بعمر السابعة.

فيما وجدت الضحية الرابعة وهي بنت من نفس العائلة في عمر الخامسة في حالة صدمة، حيث نقلوا إلى مستشفى القليعة.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الوفاة الغامضة، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بتسرب للغاز.