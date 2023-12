Allocation de solidarité Ramadhan : ouverture des inscriptions

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, lundi dans un communiqué, l'ouverture des inscriptions pour bénéficier de l'allocation de solidarité en prévision du mois de Ramadhan prochain.

"En application de l'instruction ministérielle 1346, du 15 novembre 2023, relative à la préparation à l'opération de solidarité du mois de Ramadhan 1445/2024, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire informe l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation de solidarité de l'année dernière et ceux désirant en bénéficier cette année, de l'ouverture des inscriptions à travers toutes les communes du pays jusqu'à 4 janvier 2024", précise le communiqué.

"Les personnes remplissant les conditions sont invitées à se rapprocher de leurs communes de résidence en vue de s'inscrire ou d'actualiser les informations relatives à leur situation sociale en renseignant un nouveau formulaire de demande téléchargeable sur le site officiel du ministère: www.interieur.gov.dz, espace guichet à distance/opérations de solidarité/ ou via le lien publié par le ministère sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux", indique le ministère.

Concernant les bénéficiaires ayant changé de lieu de résidence, ils sont invités à "se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence pour compléter les formalités de radiation et d'inscription".

Selon le communiqué, "l'ensemble des inscrits sur l'application actualisée dédiée à cette opération de solidarité feront l'objet d'enquêtes sociales menées par les services communaux en coordination avec les différentes instances et directions de wilaya".