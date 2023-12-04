إجراءات تحفيزية بمراكز تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، مرابي ياسين، عن تدابير تحفيزية لفائدة الأساتذة المكونين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين بمراكز التكوين والإعفاء من شرط السن المحدد للالتحاق بالتكوين.

وأكد الوزير من بومرداس بمناسبة إشرافه على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة على وجود استراتيجية للوزارة من أجل ضمان التكوينات والتأهيلات الضرورية لهذه الفئة بمختلف أصنافها البصرية والسمعية والحركية، وأضاف أن الاحتفال يأتي لإبراز القدرات المهنية الكبيرة التي تملكها من خلال إبداعاتهم وأشار إلى انتهاج الوزارة سياسة الإدماج الاجتماعي والمهني وكشف عن قرار تخفيض شرط السن للالتحاق بمراكز التكوين كما أكد على انجاز مراكز بجنوب البلاد للتكفل بأبناء هذه المناطق.