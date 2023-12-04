اكتشاف مستودعين لمواد التجميل والتنظيف البدني منتهية الصلاحية

بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة في غليزان، تفيد بوجود مستودعين يقوم صاحبهما ببيع مستحضرات التجميل دون الرخص التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، وعليه تم تشكيل دورية بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة بغليزان والتنقل إلى عين المكان، أين تم معاينة مستودعين لمواد التجميل، والتنظيف البدني مفتوحين للعامة.

وبعد الطلب من صاحبهما الرخص والوثائق الإدارية التي تسمح له بمزاولة هذا النشاط، تبين أنه لا يملكها مع وجود بعض المواد منتهية الصلاحية وبلا وسم. حيث تم تحرير محضر جرد خاص بالسلع دون فاتورة وحجزها اعتباريا، مع تسليمها لمالكها، وإتلاف السلع منتهية الصلاحية والتي بلا وسم وذلك بحضور لجنة الصحة والنظافة لبلدية زمورة، وأعوان مديرية التجارة لبلدية غليزان. كما تم رفع ضد المعني جنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (انعدام الوسم)، وجنحة خداع أو محاولة خداع المستهلك حول تاريخ أو مدة صلاحية المنتوج، وكذا جنحة عدم الفوترة، وممارسة نشاط تجاري دون القيد في سجل تجاري. وثمة ملف الإجراءت سيتم إرساله إلى وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق.