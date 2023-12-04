أخبار سارة لبلماضي

أعلن مدرب نادي وولفرهامبتون، غاري أونيل، اليوم الإثنين، تعافي الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بشكل أسرع من المتوقع، كاشفا عن إمكانية ضمه إلى تشكيلة الذئاب لمواجهة نوتنغهام فورست، الأسبوع المقبل.

وقال المدرب في ندوة صحفية عشية مواجهة "بورنلي" في إطار الدوري الانجليزي: "ريان في حالة جيدة، سيكون من المبكر عودته غدًا، ولكن نأمل أن يكون متاحًا في عطلة نهاية الأسبوع، نأمل أن يتمكن من لعب دقائق ضد نوتنغهام فورست".

وتسعد هذه الأخبار الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل انطلاق تربص "الخضر" نهاية هذا الشهر تخضيرا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وكان صاحب الـ22 عاما قد خرج في الدقيقة 19 من مقابلة فولهام، يوم 27 نوفمبر الماضي، بعد احتكاك مع أحد لاعبي الخصم ما تسبب له في التواء على مستوى كاحل القدم اليسرى، وطرحت هذه الإصابة التي بدت قوية تساؤلات ومخاوف في صفوف جماهير "الخضر" من أن تسبب في تضييع اللاعب لـ"الكان" المقبلة.

وبات آيت نوري قطعة أساسية في تشكيلة بلماضي منذ انضمامه للمنتخب الوطني شهر مارس الماضي، كما أنه بصم على انطلاقة موسم رائعة مع "الذئاب" ما جعله محل أطماع عدة أندية كبيرة في انجلترا وخارجها.