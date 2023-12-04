متى يتوقف تلذذ واشنطن بسفك دماء الفلسطينيين؟

بكل وقاحة وبرودة دم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتوقع سقوط المزيد من المدنيين بغزة وأضافت "هذا واقع كل الحروب".

الإبادة الحاصلة في غزة لم تكن أن تكون لولا المساندة اللامشروطة لإدارة بايدن، التي استباحت دماء الفلسطينيين ومستعدة لقتل منهم مئات الآلاف دون أن أي تردد.

وترافق الخارجية الأمريكية مساندتها الدنيئة لدولة الكيان بالأكاذيب، فقالت أنها لاحظت أن جيش الاحتلال يحرص أكثر على توفير أماكن آمنة لسكان جنوب غزة، وهذا كذب وافتراء مثل كذب وافتراء امتلاك عراق صدام حسين أسلحة دمار شامل لتقوم بعدها بقتل مليون عراقي.