المنتخب النسوي يتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا

تأهل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات، إلي نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2024 بعد أن جدد فوزه على نظيره البورندي بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الاثنين بملعب 5 جويلية في إياب الدور الثاني والأخير من التصفيات.

وسجلت الهدف الوحيد في اللقاء اللاعبة ايناس بوطالب في الدقيقة 17 لصالح المنتخب الجزائري.

وكانت التشكيلة الوطنية قد فازت أيضا بلقاء الذهاب الذي جرى بملعب 5 جويلية بنتيجة 5-1.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، إلى نسخة 2018 التي جرت بغانا، حيث أقصي في الدور الأول. قبلها شاركت الجزائر في أربع دورات نهائية قارية (2004 - 2006 - 2010 و2014).