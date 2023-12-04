نحو إنجاز 05 محطات لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية

تمت الإثنين، عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنية الخاصة مشروع "صولار1000" ، وهي العملية التي جرت في جلسة مفتوحة بقاعة الألوان على مستوى فندق الاوراسي.

وحسب بيان للشركة، فقد جرت العملية "بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في مجمّع سونلغاز، ومسؤولي وممثلي الشركات التي سحبت دفتر شروط المناقصة وكذا تحت إشراف محضر قضائي. وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في سونلغاز."

ويتضمن مشروع "صولار 1000"، أضاف المصدر "إنجاز 05 محطات لإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تترواح ما بين 50 و300 ميغاواط، وذلك على مستوى 05 ولايات ويتعلّق الأمر بكل من الوادي، توقرت، ورقلة،الأغواط وبشار".

وتنفيذا لهذا المشروع، "كانت شركة سونلغاز-الهندسة قد قامت بإطلاق مناقصة وطنية ودولية في جويلية 2023، لفائدة الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة- شمس. حيث بلغ عدد المؤسسات التي قامت بسحب دفتر الشروط 139 مؤسسة، من بينها 36 مؤسسة جزائرية و103 مؤسسة أجنبية من 26 جنسية من بينها مؤسسة واحدة جزائرية-أجنبية".

للإشارة فإن "مشروع "صولار1000 "، يضاف إلى مشروع الـ 2000ميغاواط من الطاقات المتجددة، والذي ستنطلق أشغال انجازه بداية من سنة 2024".