مجزرة في قصف مركز إيواء جمعية البركة الجزائرية (فيديو)

أعلن رئيس جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، الشيخ أحمد إبراهيمي، في تصريح لـ"الخبر"، عن استشهاد أكثر من 100 شهيد على إثر القصف الصهيوني الإجرامي على مراكز إيواء تابعة للجمعية في قطاع غزة.

ومع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم الإثنين يومه الـ59 تواليا، من خلال تكثيف الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي وتوسيع التهجير القسري واقتراف المزيد من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، قام جيش الاحتلال الصهيوني بقصف مركز إيواء جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، والذي يأوي أكثر من 10 آلاف نازح، وأدى إلى استشهاد أكثر من 100 شهيد والعشرات من الجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.

ويضم مركز الإيواء المستهدف مدرستين مشتركتين هما مدرسة صلاح الدين ومدرسة أسعد الصفطاوي بمنطقة الدرج في مدينة غزة الجريحة.