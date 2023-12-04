وصول دفعة أولى من جرحى العدوان الصهيوني للعلاج في تونس

وصل 29 جريحا من ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الى تونس على متن طائرة عسكريّة تابعة للقوات الجوية التونسية، قدمت من مطار العريش المصري، فيما أعلن عن توقع وصول دفعة ثانية من الجرحى والمصابين في غضون يومين.

وأكد رئيس المركز العسكري للمساعدة الصحية الاستعجالية العميد مكي بن صالح ، الذي أشرف على عملية اجلاء الدفعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين الى تونس، انه كان من المقرر جلب 57 مصابا لكن لم يتم التمكن من جلب 39 مصابا بسبب إشكالات التصاريح خروج الجرحى من غزة

وتم توزيع الجرحى والمصابين الذين وصلوا الليلة الماضية، وعددهم 29 اضافة الى عشرة من مرافقيهم، على مستشفيات عمومية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.، إضافة الى بعض المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في علاجهم.

ويوجد رفقة المصابين 29، عشرة مرافقين من ذوييهم ، حيث سيخضع الجرحى إلى عمليات جراحية، بعضهم يعاني ممن بُترت أعضاءهم ويحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة.وتضم قائمة الجرحى الفلسطينيين الذين تم اجلائهم الى تونس، أربعة أطفال، بينهم طفلة تعاني من اصابة كبيرة على مستوى العين والرأس وتتطلب تدخّلا جراحيا كبيرا.

ويتوقع بحسب لرئيس التونسي قيس سعيد الذي زار عددا من الجرحى في المستشفيات وتحادث اليهم ، وصول دفعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين بعد يومين، وأعلن بمواصلة الجسر الجوي من المساعدات لصالح غزة.