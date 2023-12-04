لقاء للمهنيين لضمان السوق بالسميد المدعم والعجائن

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الإثنين، بقصر المعارض "صافكس''، على اللقاء الوطني لمسيري المطاحن العمومية والخاصة، خُصص لضمان استقرار تموين السوق الوطنية بمادتي السميد المدعم والعجائن، لتلبية الإحتياجات الوطنيةـ خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وحسب بيان للوزارة، فان "اللقاء حضره كل من المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نصر الدين مسعودي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بدريسي، واطارات من وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى المهنيين والناشطين في المجال".

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير، أن "هذا اللقاء يأتي في اطار المقاربة التشاركية والتشاورية بين الوزارة ومختلف الشعب المهنية، والوقوف على كل المشاكل التي تواجه المهنيين".

و"بعد الاستماع لإنشغالات ومقترحات أصحاب المطاحن، أضاف البيان "شدد زيتوني، على ضرورة تنسيق كل الجهود ، لضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن، ، والتكيف مع ارتفاع معدل الإستهلاك، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم".

وفي هذا الإطار ، "أكد الوزير، على ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية للمطاحن، لضمان احتياجات السوق الوطنية."