رقمنة التبليغ عن المدافيء في المدارس

اصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا تكشف فيه عن دخول حيز التنفيذ لنظتم رقمي يهدف إلى التبليغ عن وضعية المدافيء في المؤسسات التربوية.

وفي بيان لها صادر الاثنين، اوضحت أن الاجراء يتعلق ب"نظام رقمي للإشعار والتبليغ عن وضعية التدفئة في المؤسسات التربوية حيّز الخدمة، من شأنه الإبلاغ الآني عن كل توقف في التدفئة سواء كان جزئيا أو كليا. كما يهدف إلى التدخل المبكّر والسريع والفعّال لإصلاح الأعطال التي قد تطرأ من حين إلى حين".

وحسب نفس المصدر، فقد "كلفت الوزارة مديري المؤسسات التربوية يتولون مهمّة الإخطار والتبليغ في هذا النظام الرّقمي عبر حساباتهم في النظام المعلوماتي المركزي"،

وأكدت الوزارة انه "سيتم إشعار الولاة عبر نفس النظام كلّما وقع عطلٌ أو عطبٌ في التدفئة في أيّ مؤسسة تعليمية عبر كل تراب الولاية"، على أن "يتم إشعار مديري التربية بشكل آني بطبيعة الأعطال المسجّلة في أجهزة التدفئة على حساباتهم في الأرضية الرقمية المخصصة لذلك".