بوتين يشيد بالسياسة الخارجية الجزائرية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنّ بلاده تقدّر المسار السياسي المتوازن للجزائر، مشيراً إلى أنّ التعاون الثنائي بين البلدين يتقدم بوتيرة جيدة، وأنّ موسكو تعتزم "تكثيف التنسيق مع الجزائر بشأن القضايا الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية".

في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" إثر مراسم تسلّم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجدد، من ضمنهم سفير الجزائر بموسكو، بومدين قناد، قال بوتين إنّ "العلاقات الإنسانية بين البلدين تتوسع باستمرار و نحن نقدّر مسار السياسة الخارجية المتوازن للقيادة الجزائرية"، خصوصاً و "أنّ الجزائر ستشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة ما بين 2024 و2025".

وتابع الرئيس الروسي: "بالطبع سنكثّف التنسيق مع الشركاء الجزائريين بشأن القضايا الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية"، وفي الشق الاقتصادي، أبرز بوتين أنّ "التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الجزائري يتقدم بوتيرة جيدة، حيث تجاوز حجم التجارة البينية ملياري دولار"