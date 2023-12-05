خمس سنوات سجنا ومصادرة أصول الرئيس الموريتاني السابق

قضت محكمة في نواكشوط أمس الإثنين بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

ويواجه ولد عبد العزيز، البالغ من العمر 66 عاما، وحكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.

وبدأت محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال".

ودانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنها برأته من بقية التهم المنسوبة إليه، كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.