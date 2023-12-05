أشرف الوزير الأول نذير العرباوي ، اليوم الثلاثاء، على إنطلاق أشغال الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

و ألقى الوزير الأول كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام المشاركين في المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

وجاء في كلمة الرئيس ، أن الجزائر شهدت قدرا مكثفا و متزايدا في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة التى تشكل رهانا وتندرج في سلم أولوياتنا الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ، حيث تم العمل على تثمين التكوين بما فيها استحداث مدارس متخصصة ، ومضاعفة الجهود من خلال استحداث أقطاب جديدة للتكنولوجيا ومنح العديد من التسهيلات في هذا المجال .

وتابع الرئيس ، أن إنشاء نظام بيئي محفز مكن من تبوء الجزائر الريادة على المستوى القاري .

وأكد الرئيس ، أن الجزائر تعتمد على الشباب لبعث ديناميكية شاملة تقوم على اقتصاد متطور

كما دعا الحكومات الإفريقية إلى أن تولي الدعم الكامل للشركات الناشئة التي أثبثت قدرتها على الدفع باقتصاديات عديدة

وأكد الرئيس على التزام الجزائر في وضع خبرتها في مجال المؤسسات الناشئة في أيدي الأشقاء الأفارقة من خلال فضاءات الخبرات.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر البلد الرائد في الدفاع عن مصالح إفريقيا.

وقال الرئيس تبون إنه ليس قدرََا محتوما على إفريقيا أن تظل محل أطماع واستنزاف خيراتها، وهي التي تسجل في ذات الوقت أعلى المعدلات العالمية في نسب الفئات الشابة.

وتابع الرئيسن " فنحن في هذا البلد الرائد في الدفاع عن مصالح إفريقيا، نَعْتَزُّ بالرصيد النضالي الإفريقي المشترك، ونُؤمِن بحَتْمِيَة تَحَرُرِ قارتنا من إرث العقيدة الاستعمارية، التي تَتَغذَى من رَيْع النُفُوذ البائِد، ونَحنُ في الجزائر الوفية لانتمائها الإفريقي، نَتَمسك بهذا الانتماء، وبتاريخنا النضالي المجيد المشترك، الذي يفرض علينا نظرة إفريقية جديدة ومتجددة ومُدرِكة للمصالح القارية المشتركة، للارتقاء بقارتنا إلى المكانة المُسَتَحَقَّة في التوازنات الإقليمية والدولية الراهنة والمستقبلية، في ظل عالم يشهد تطورات و تحولات مَتسَارعة وبالغة التعقيد.