شرطة مستغانم تحجز كمية من الكوكايين

تمكنت عناصر شرطة مستغانم بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية متكونة من 05 أشخاص وضبط 273967 قرصا مهلوسا نوع اكستازي وبريغابالين و 2 كلغ و 154 غراما من الكوكايين، مع حجز مركبتين وشاحنة ومبلغ مالي يفوق 49 مليون سنتيم.

تعود القضية حسب بيان الأمن الذي بحوزة "الخبر" نسخة منه، إلى توقيف شخص وضبط كمية من المؤثرات العقلية من نوع اكستازي مقدرة بــ 271300 قرص من طرف عناصر مفتشية أقسام الجمارك لميناء مستغانم،كانت مخبأة بإحكام تحت مقاعد مركبة سياحية مسجلة تحت ترقيم أجنبي قادمة من إسبانيا على مستوى المحطة البحرية لميناء مستغانم .

وقد أسفرت التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا عن تحديد هوية 04 أشخاص آخرين مشتبه فيهم في القضية.

وبموجب إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي الصادر عن الجهة القضائية المختصة إقليميا،تم ضبط 02 كلغ و 154 غ من الكوكايين و 2667 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم عن قضية التهريب الدولي للمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.