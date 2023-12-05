المدية: ملتقى وطني حول أدوار متعددة للصحافة الجزائرية

انطلق اليوم بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بجامعة المدية بالتنسيق مع مخبر الاتصال السياسي و الاجتماعي بالجزائر ومخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور فعاليات الملتقى الوطني الأول حول "الدور السياسي و الاجتماعي و الثقافي للصحافة الجزائرية خلال القرنين 19 و 20 و ذلك على مستوى قاعة المحاضرات بمجمع مخابر البحث العلمي بجامعة المدية.

الملتقى نشطه أساتذة و باحثون من مختلف جامعات الوطن و يتضمن إلقاء مداخلات هامة حول الدور المهم للصحافة الوطنية، قبل وأثناء الثورة التحريرية والتصدي للمخططات الجهنمية التي كانت تهدف إلى القضاء على الأمة الجزائرية وتحقيق أسطورة الجزائر فرنسية، فيما ذهب الدكتور رشيد ولد بوسيافة إلى أن الصحافة تتعاضد مع قسم التاريخ لكتابة المسار الجزائري في مختلف جوانبه بما فيه الشق التاريخي. موسوعة الصحافة والصحافيين الجزائريين هو مطلب الأساتذة والباحثين نظير التضحيات والدور الكبير والذي لا يقل أهمية عن أصحاب الكفاح المسلح.