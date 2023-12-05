هذه تعليقات الجزائريين في صفحة السفارة الأمريكية

يشن الجزائريون منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة حملة تنديد واسعة في صفحة السفارة الأمريكية بتعليقات مساندة للمقاومة وسكان غزة وتندد بالمساندة الأمريكية للإبادة الجماعية، وهذه بعض التعليقات الواردة في مناشير السفارة:

* وحوش في البيت الأبيض يرتدون بدلات ويضعون ربطات عنق، يحمون سفاحين ساديين في تل أبيب ويمدونهم بآخر ما اخترعوه من أسلحة دمار فتاكة ليقصفوا بها الأطفال والنساء والمشافي والمدارس والملاجئ في غزة.

* قتلة الأطفال إرهابيين نازيين فاشيين انتم وباء يهدد كل العالم حيث تحل دولتكم يحل الإرهاب والقتل والدمار.

* أمريكا إرهاب شيطان الذي حضارته قامت على إبادة شعوب أصلية الم تشبعو بعد من دماء العرب قتلتم في افغانستان العراق ليبيا فلسطين الآن، أنتم ياعديمي الإنسانية لا نتشرف للتعامل معكم يا إرهاب العصر الله ينتقم منكم العدالة الالهية.

* الدولة الدموية المتغنية بحقوق الإنسان

* انتم همج و إرهاب منذ أول يوم بمجازر الهنود الحمر إلى يومنا هذا، مرورا باليابان، الفيتنام و الشرق الأوسط.

* انتم أعنف قوم عرفه التاريخ ولم تعرفو السلام إلا 4 سنوات منذ وجودكم، أمريكا لها ثقافة إبادة الشعوب.

* سقط كل شيء عن أمريكا ليست بلد الحرية والدمقراطية والعدالة والحضارة، ما تقوم به أمريكا في غزة هو جريمة ضد الإنسانية، وهي إبادة لشعب اعزل لن يمحيها التاريخ أبدا.

بلينكن ينافس اسلافه المجرمين من يكن سجله أكثر اجراما من الآخر على شاكلة كولن باول وهيلاري كلينتون اولبرايت وكيسنجر، وهذا بالدليل إجرام واشنطن.

* الإرهاب الأمريكي الداعشي على الأمة العربية السنية المسلمة أمريكا هي الإرهاب أمريكا هي داعش.

* الدولة المارقة تمنح الضوء الأخضر لحليفها لاستمرار حرب الإبادة في حق الأطفال والنساء.