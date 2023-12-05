شباب بلوزداد: غيابان أمام الأهلي

سيغيب المدافعان شعيب كداد ويوسف لعوافي عن صفوف شباب بلوزداد يوم الجمعة في مواجهته أمام الأهلي المصري، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة، لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بسبب الاصابة.

وغاب اللاعبان عن قائمة الأسماء التي كشف عنها مدرب النادي الجزائري، البرازيلي ماركوس باكيتا.

وتعرض اللاعبان للإصابة، يوم الجمعة الماضي خلال خرجة النادي الجزائري إلى غانا أين تعثر أمام نادي ميدياما (1-2) لحساب الجولة الثانية من المنافسة القارية.

وتوجه فريق شباب بلوزداد، ممثل الجزائر الوحيد في منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء إلى مدينة الإسكندرية المصرية، لخوض مباراته أمام مضيفه نادي الأهلي.

وتم نقل مباراة الأهلي المصري أمام شباب بلوزداد إلى ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، بسبب غلق ملعب القاهرة الدولي بالنظر إلى خضوعه للأشغال.

ويتصدر النادي المصري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متبوعا بكل من شباب بلوزداد وميدياما بـ3 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل يونغ أفريكانز الترتيب بنقطة وحيدة.