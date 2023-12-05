حوار عسكري مشترك بين الجزائر وأمريكا

أجرت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حوارًا عسكريًا مشتركًا في واشنطن من 4 إلى 6 ديسمبر، في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر.

وترأس اللواء الجزائري منير زاهي، ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الإفريقية بالإنابة جينيفر زاكيسكي وفدي البلدين. وضم التمثيل الرفيع المستوى من الجانبين السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين والقائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السفارة الجزائرية لدى الولايات المتحدة عبد الحميد إزغلوش ومسؤولين من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ووزارة الدفاع الأمريكية وكذا وزارة التجارة الأمريكية.

وركز الحوار العسكري المشترك على الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة تمهيدا للتوقيع المقرر مطلع 2024.

وناقشت الوفود أيضًا الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلاً عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. استكشفت مائدة مستديرة حول صناعة الدفاع مع بائعي الدفاع التجاريين في 4 ديسمبر 2023، تنويع الموردين والأنظمة التكنولوجية المتقدمة لتعزيز أهداف الدفاع الوطني بالشراكة مع الجزائر.

وقدرت الولايات المتحدة الأمريكية العلاقة المستمرة مع الجمهورية الجزائرية في المسائل الدفاعية ذات الاهتمام المشترك لضمان أمن البلدين.

واستضافت الجزائر والولايات المتحدة زيارات متبادلة للسفن كرمز للنوايا الحسنة، بالإضافة إلى زيارات رفيعة المستوى بما في ذلك قائد أفريكوم الجنرال مايكل لانغلي إلى الجزائر في فبراير 2023، الذي أجرى مع الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش شنقريحة محادثات موضوعية.

واستضافت حكومة الجزائر الحوار العسكري المشترك الأخير في مارس 2022 في الجزائر العاصمة.