مواد تخدير الأسنان: الوزارة توضح

نشرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الثلاثاء، توضيحا بخصوص مواد تخدير الأسنان، مؤكدة حرصها على التوفير الدائم لهذه المواد لفائدة أطباء الأسنان.

وحسب بيان الوزارة تم طرح أزيد من 6 ملايين و850 ألف جرعة في السوق، بما في ذلك حوالي 5 ملايين جرعة في الثلاث أشهر الأخيرة، إضافة إلى تواجد حوالي 950 ألف جرعة قيد المراقبة والتحرير.

كما كشفت الوزارة عن تواجد حوالي 02 مليون و300 ألف جرعة قيد التحرير الجمركي ينتظر استلامها الأسبوع المقبل، وكذلك استلام مليون جرعة منتصف هذا الشهر سيتم تحريرها في الأسبوع الأخير من العام، إضافة إلى كميات أخرى.

كما تواصل مصالح الوزارة تنويع مصادر التوريد من خلال تسجيل أدوية تخدير، فضلا عن توطين 04 مشاريع إنتاج محلية.

وتواصل الوزارة التنسيق مع الأطراف الفاعلة ومتابعة توزيع الأدوية من خلال تصريحات الموزعين المعتمدين للحد نهائيا من حالات الاحتكار التي تتسبب في اضطرابات في سوق الأدوية.