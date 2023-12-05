البويرة: وفاة عائلة اختناقا بالغاز

تدخلت مساء اليوم في حدود الساعة الثامنة مصالح الحماية المدنية مرفوقة بمصالح أمن الدائرة ووكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام من أجل الولوج إلى منزل واقع بحي أحرس عيسى ببلدية عين بسام، 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، تعرض قاطنيه إلى تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، ما أدى إلى وفاتهم.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن عدد الأفراد الذين كانوا بالمنزل ثلاثة، اثنين من جنس ذكر وواحدة أنثى، تعرضوا إلى اختناق بالغاز ما أدى إلى وفاتهم.

وتم فتح تحقيق لتحديد الأسباب من طرف المصالح المختصة، كما تنقل والي ولاية البويرة فور علمه بالحادثة أين عاين المكان رفقة المصالح الأمنية.