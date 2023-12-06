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مجتمع

فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات مجزرة أولاد جلال

6 ديسمبر 2023 ()
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أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد جلال اليوم الأربعاء مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا بفتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات حادث المرور الذي وقع ليلة الثلاثاء ببلدية الشعيبة مُخلفا وفاة 8 أشخاص.
وفي بيان صادر عن محكمة أولاد جلال فإنّ نيابة الجمهورية فور إعلامها بالحادث أمرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث وهي تتابع عن كثب مجريات التحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في شأن هذه القضية.
وأوضح البيان ذاته، أنّه عملا بأحكام المادة 11من قانون الإجراءات الجزائية فإنّ نيابة الجمهورية تعلم الرأي العام أنّ سبب الحادث هو التجاوز الخطير لسيارة خفيفة الوزن دون أخذ السائق للاحتياطات اللازمة والتأكد من خلو الطريق لتصطدم بشاحنة قادمة من بئر النعام في الاتجاه المعاكس للحافلة التي تشغل خط الجزائر-بسكرة لتواصل الأخيرة انحرافها واصطدامها مرة ثانية بمؤخرة شاحنة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ومن بينهم سائق الحافلة المتسبب في الحادث.

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