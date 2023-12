Accident de la route d’Ouled Djelal : Ouverture d’une enquête approfondie

Le procureur de la République près le tribunal d’Ouled Djellal a ordonné, ce mercredi, aux services de la gendarmerie nationale territorialement compétents, l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident de la circulation qui a fait 8 morts, mardi, dans la commune de Chaïba..

En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le ministère public près le tribunal d’Ouled Djellal informe l’opinion publique que le 5 décembre 2023, vers 21 h 30, un grave accident de la circulation s’est produit sur la route nationale n 46, dans son segment reliant la commune de Chaïba à la zone de Bir Naâm, au lieu-dit Sidi Thamer, précise le communiqué du parquet.

Aussitôt informé de l’accident, le parquet d’Ouled Djellal a ordonné aux services de gendarmerie nationale territorialement compétente d’ouvrir une enquête approfondie pour déterminer les circonstances précises de l’accident.

En application des dispositions de l’article 11 du code des procédures pénales, le parquet informe l’opinion publique que cet accident est le résultat d’une collision entre un bus de transports de voyageurs assurant la ligne Alger-Biskra et deux véhicules lourds. Le conducteur du véhicule de transport en commun a effectué une manœuvre dangereuse de dépassement d’une voiture légère sans prendre la précaution de s’assurer que la voie était libre, a fait savoir le même document.

Le bus est en entré en collision avec un premier poids-lourd circulant en sens inverse avant qu’une embardée ne lui fasse heurter l’arrière d’un autre camion, entraînant, sous la violence du choc, le décès de 8 voyageurs et occasionnant des blessures de diverse gravité à 12 autres personnes dont le chauffeur du bus.