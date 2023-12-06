زيادة امدادات الوقود لغزة

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر شيء منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

* وسائل إعلام عبرية:

إثر الضغوط الأمريكية، المجلس الوزاري الموسع "الكابينت" وافق على زيادة إمدادات الوقود لغزة، وعارض سموتريش وبن غفير الطلب، لكن أغلب وزراء الحكومة الموسعة أيدوا الطلب الأميركي بإدخال 120 ألف لتر من الوقود يومياً إلى قطاع غزة لتمكين تشغيل أنظمة تحلية المياه لمنع انتشار الأمراض.

وكان من المفترض أن يتم الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، لكن وإشنطن ضغطت من أجل طرحه.

* وزير الخارجية الصهيوني:

ولاية غوتيريش في الأمم المتحدة خطر على السلام العالمي

طلب غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يشكل دعما لحماس

* اشتداد المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خانيونس، وسماع أصوات انفجارات متتالية

* غارات عنيفة من الطيران الحربي الصهيوني على خانيونس جنوب قطاع غزة

* المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بطائرة مسيّرة قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية، رداً على الجرائم بحق أهلنا في غزة.

* غوتيريش: الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة

* القوات المسلحة اليمنية:

أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش المحتلة "إيلات، ونؤكد أن قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتها، وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

* خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال

الجيش الصهويني يعلن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال يوم واحد

* مشاهد بثتها كتائب القسام تظهر تفحم دبابات الميركافا الصهيونية على يد أفراد المقاومة في حي الشجاعية شرق غزة

#الجزيرة تحصل على مشاهد جديدة لكتائب القسام التي قالت إنها لمواجهات ومعارك ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل في حي الشجاعية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/4piLigar3f — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

*القسام تقصف بئر السبع

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة من الصواريخ "ردا على المجازر بحق المدنيين".