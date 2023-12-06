تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر شيء منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

*"كتائب القسام" تكشف كيفية مقتل نجل الصهيوني آيزنكوت

قالت "كتائب القسام" في منشور: "قام مجاهدو القسام بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيوني غادي آيزنكوت، ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين".

*سرايا القدس: قصفنا حشودًا لجنود الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت سرايا القدس قصفنا حشود لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط المركز الثقافي شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

*كتائب القسام: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال شمال خانيونس

قالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت ناقلة جند صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

*جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل جنديين إضافيين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في معارك غزة.

*سرايا القدس: قصفنا قاعدة أمتاي وموقع كرم أبو سالم

قالت "سرايا القدس"، إنها قصفت قاعدة أميتاي برشقات صاروخية مركزة، وموقع كرم أبو سالم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

*"القسام" تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال شرقي خانيونس

قالت "كتائب القسام" في بيان، إنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

*شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة شرقي خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

*"القسام" تقصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية

دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب، بالتزامن مع إعلان "كتائب القسام" قصفها برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

*تدمير دبابة صهيونية واستهداف آليتين أخريين بحي الشيخ رضوان

أعلنت "سرايا القدس" في بيان جديد، أنها دمرت دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب"، واستهداف آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

*اشتباكات ضارية عند أطراف مخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال عند أطراف مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على شمال قطاع غزة.

*قصف تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة شمال خانيونس

أعلنت "كتائب القسام" قصف تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

*الصهاينة يعترفون..لن ننجح في القضاء على حماس

أكد جنرال صهيوني أن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة لن تنجح في القضاء على حكم حركة حماس.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" العبرية، قال نائب أركان جيش الاحتلال السابق يئير غولان: "لن يكون من الممكن القضاء على حكم حركة حماس، على الأقل في الوقت القريب".

وأضاف غولان، الذي أعلن أمس الخميس نيته تشكيل حزب للتنافس في الانتخابات المقبلة، أن "الضغط على حركة حماس لن يفضي إلى تجريد الحركة من قوتها "العسكرية" بشكل نهائي". وأشار إلى عامل الوقت كأحد عوائق تحقيق هدف القضاء على حركة حماس، لافتاً إلى أنه لدى الكيان بضعة أسابيع لإنهاء العملية البرية في أرجاء قطاع غزة.

وطالب غولان بأن تركز الكيان جهوده على محاولة إعادة الجنود والمستوطنين الذين أسرتهم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس أثناء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، والعمل على منع تهريب السلاح والوسائل القتالية إلى قطاع غزة، وتقديم حلول للضائقة الإنسانية هناك، مستدركاً بالقول إنه حتى لو تحققت هذه الأهداف، "فإن هذا لا يعني أن المعركة انتهت".

*مسؤول صهيوني: واشنطن نصحتنا بعدم اجتياح غزة

قال مسؤول صهيوني لمجلة بوليتيكو الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن نصحت إسرائيل بعدم اجتياح غزة، لكن دخول القطاع كان الطريقة الوحيدة لتدمير حماس وتحرير الرهائن.

وأضاف المسؤول الصهيوني أن إدارة بايدن طلبت من الجيش الاحتلال عدم التوجه للمستشفيات داخل غزة "لكننا فعلنا ما يتعين علينا القيام به"، على حد تعبيره.

كما نقلت بوليتيكو عن مسؤولين صهيونيين، أن إدارة بايدن أمهلت الاحتلال حتى نهاية العام الحالي لإنهاء الحرب على حماس.

*مروحية صهيونية تقصف منزلاً تحصن فيه جنود الاحتلال

أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري اليوم الجمعة، بأن مروحية حربية صهيونية قصفت، في الأيام الأخيرة، منزلاً في قطاع غزة تحصن فيه عدد من الجنود الصهاينة، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

وحدث ذلك عندما طلبت القوات البرية من طائرة "أباتشي" مساعدة من الجو ضد مقاومين تم رصدهم على مقربة منهم. واستجابت الطائرة لطلبهم، ولكن على ما يبدو بسبب نيران أطلقت عن طريق الخطأ من الأرض، قصفت الطائرة المبنى الذي وُجِد فيه الجنود.

*قيادي بحماس: اعتقال الاحتلال نازحين جريمة انتقامية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق في بيان إن الحركة تدعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري، والضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأكد الرشق أن تفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم عمل لا يقوم به إلا مليشيات "إرهابية".

كما وصف اعتقال جيش الاحتلال مواطنين نازحين في مدرسة شمال قطاع غزة، وتجريدهم ملابسهم، جريمة للانتقام من الضربات التي تلقاها.

*القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا

قال مصدر ميداني بكتائب القسام إنهم أفشلوا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأضاف أنهم دمروا عددا كبيرا من آلياته عند تخوم المخيم.

يأتي ذلك وسط استمرار طائرات الاحتلال قصف المخيم ودفع سكانه للنزوح إلى مراكز إيواء تتعرض للانتهاكات.

*الاحتلال يعزز قواته عند مداخل المسجد الأقصى

أكدت وسائل اعلام فلسطينية، أن شرطة الاحتلال عززت وجودها في محيط البلدة القديمة بالقدس وعند مداخل المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة.

كما منع أعدادا كبيرة من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى للجمعة التاسعة.

*إعلام صهيوني: هجوم سيبراني يستهدف موقع أرشيف الدولة

قالت القناة 12 العبرية إن هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في الكيان الصهيوني، مما أدى إلى محو كثير من المعلومات الحكومية.

ولم تضف القناة أي معلومات عن الجهة المنفذة للهجوم، أو طبيعة البيانات التي تعرضت للحذف.

*دوي صفارات الإنذار في عسقلان

أفادت قناة الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في عسقلان، وبوقوع اعتراضات صاروخية في سديروت ونير عام بغلاف غزة.

*القسام: أفشلنا محاولة صهيونية للوصول لأحد الجنود الأسرى

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه فجر اليوم الجمعة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم "لتحرير أحد أسرى العدو" واشتبكوا معها، ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأكدت القسام أن الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية.

* البيت الأبيض: المحادثات متواصلة لكننا لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة

* الخارجية القطرية:

ندين بأشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة

خطوات الاحتلال الاستفزازية تزيد حالة الاحتقان وتوسع دائرة العنف في المنطقة

نطالب بتحرك دولي عاجل لإلزام إسرائيل بوقف تعدياتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية

* انطلاق مسيرة اليمين المتطرف في احياء مدينة القدس للمطالبة بإنهاء وصاية الأردن على الأقصى

* الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر، كما دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

* مقتل نجل مسؤول صهيوني كبير

مقتل غال ايزنكوت ابن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وعضو مجلس الحرب الحالي غادي ايزنكوت وهو يحمل رتبة رائد.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة، كما أصيب ضابط قتالي من دورية ناحال بجروح خطيرة.

ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الصهيوني منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 89 قتيلاً.

* القيادي في حركة حماس أسامة حمدان:

صور التنكيل بالمعتقلين تؤكد أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني كله

الحرص الأميركي على عدم تضرر المدنيين هو استمرار للكذب والتغطية على جرائم الاحتلال

الاحتلال اعتقل ونكل بمدنيين عزل لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية

صور المعتقلين لمدنيين لا يحملون سلاحا والادعاء بأنهم من المقاومة أكاذيب

التنكيل بالمدنيين في بيت لاهيا هو صورة جديدة للمعسكرات النازية

* المرصد الأورومتوسطي:

القوات الصهيونية تحرق منازل في بيت لاهيا وتقتل مدنيين يرفعون الرايات البيضاء

إسرائيل تعتقل عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس الأونروا في شمال غزة

وثقنا اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديمين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم

* كتائب القسام:

تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

* حزب الله:

استشهاد أحد مقاتلينا في المعارك

استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وحققنا إصابات مباشرة

استهدفنا موقع الجرداح العسكري الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

استهدفنا ثكنة زرعيت الإسرائيلية وأصبناها بشكل مباشر

*المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي:

- 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- ارتفاع عدد الشهداء إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.

- الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

- نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.

- ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان.

- نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%.

- تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة ستكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى.

- نواجه صعوبات كبيرة في تشغيل مجمع الشفاء ونحتاج دعم المؤسسات الدولية

- مستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.

- الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

*كتائب القسام: أوقعنا 6 جنود صهاينة بين قتيل وجريح

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، إنها اشتبكت مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وذكرت الكتائب أنها استولت على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس.

وحسب بيان لكتائب القسام، فإنها استهدفت حشوداً لقوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وأعلنت الكتائب أيضا أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

من جهة أخرى، وثق مواطنون عملية انقاذ لمصابين فلسطينيين جراء قصف على منزل في خان يونس.

*سرايا القدس تشتبك مع قوة إسرائيلية شرق غزة

أفادت سرايا القدس بأنها اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة في حي الزيتون، شرق غزة، مشيرة إلى أنها أوقعتها بين قتيل وجريح.

*كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا في شمال مدينية خانيونس

ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

وأشارت إلى أنها استهدفت أيضاً قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إنها تخوض اشتباكات عنيفة في الشجاعية وحي التفاح شرق غزة.

*سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع 5

أعلنت سرايا القد أنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط شارع 5 في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

*مقتل جندي صهيوني ثالث منذ فجر اليوم

أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في معارك قطاع غزة، هو الثالث منذ فجر اليوم.

*جيش الاحتلال: شرطان لإنهاء الحرب على غزة

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن قوات الاحتلال تتقدم في جنوب غزة، مشيراً إلى أنها اخترقت خطوط حماس الدفاعية في جباليا والشجاعية شماليّ القطاع.

وأضاف: "يمكننا إنهاء الحرب في غزة بشرطين: الإفراج عن كل المختطفين، وإعلان حماس استسلامها".

*القسام: ندك قوات الاحتلال شمال خان يونس بقذائف الهاون

قالت كتائب القسام، إنها تدك قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

بينما أفادت قناة الجزيرة بتعرض مناطق متعددة في خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف، وأضافت أن جنود الجيش الصهيوني متوغلون قرب شارع صلاح الدين ويحاصرون منازل مواطنين ويقصفونها بالمدفعية، وسط عدم قدرة الدفاع المدني للوصول إليهم.

*20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح

استشهد 20 فلسطينيا في قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة الهوبي في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال طلب من سكان خان يونس النزوح إلى مدينة رفح باعتبارها "منطقة آمنة".

ويتواصل القصف الصهيوني على مدينة رفح منذ الليلة الماضية.

*الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط آخر بغزة

أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابط اليوم في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلا.

وكان الجيش أعلن -في وقت سابق اليوم الخميس- مقتل جنديين آخرين بغزة، وإصابة نحو 100 جندي بإصابات بالغة بأعينهم، نجمت عن انفجارات وتطاير شظايا.

*أونروا: شروط تقديم المساعدات بغزة غير موجودة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -عبر منصة إكس- إن الشروط المطلوبة لتقديم المساعدات في قطاع غزة غير موجودة، مؤكدة أن الملاجئ كافة مكتظة والمساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة.

وشددت الوكالة على أن القصف الصهيوني العنيف واستئناف العملية العسكرية جعلا الوضع الإنساني في غزة يائسا.

*الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع له شمال غزة نتيجة نفاد وقود المركبات وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية، مما جعل إخلاء الجرحى والشهداء عملا مستحيلا، وفق بيانه.

*كتائب القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال جنوب غزة

قالت كتائب القسام إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى.

*مكتب الإعلام الحكومي: مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة ، مشيراً إلى أن هناك أيضاً صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء.

*سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بحي الشجاعية

ذكرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور التقدم بحي الشجاعية، مشيرة إلى أنها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

*اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في خانيونس

تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمحاور التوغل في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

*اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرقي مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

*قصف مدفعي عنيف يستهدف وسط مخيم جباليا

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً عنيفا استهدف وسط مخيم جباليا في قطاع غزة.

*شهيدان جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً غرب خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً غرب خانيوس جنوب قطاع غزة.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً عنيفاً لمدفعية الاحتلال استهدف وسط مخيم جباليا شمالي غزة.

*سرايا القدس تستهدف دبابتين صهيونيتين في بيت لاهيا وجباليا

استهدفت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بقذائف التاندوم وآر بي جي دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم في بيت لاهيا وجباليا.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الصحافي سعيد الشوربجي وعائلته في غارة إسرائيلية استهدفت بمدينة خانيونس.

*جيش الاحتلال: مقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 4 جنود احتياط بجراح خطيرة.

*23 شهيداً على الأقل في قصف استهدف مخيمي المغازي والشابورة

استشهد 23 مواطنا على الأقل في قصف صهيوني، الليلة الماضية، استهدف منزلين في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، وفي مخيم الشابورة في رفح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن 17 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة صهيونية استهدفت منزلا لعائلة الماشي في مخيم المغازي، مشيرةً إلى أن المنزل كان يؤوي عائلات نازحة، فيما أفادت باستشهاد 6 آخرين في قصف لمنزل في مخيم الشابورة في رفح.

*قصف مدفعي يستهدف مخيم جباليا ومدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفًا مدفعيًا صهيونيا استهدف مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي آخر استهدف شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

* وسائل إعلام عبرية:

إثر الضغوط الأمريكية، المجلس الوزاري الموسع "الكابينت" وافق على زيادة إمدادات الوقود لغزة، وعارض سموتريش وبن غفير الطلب، لكن أغلب وزراء الحكومة الموسعة أيدوا الطلب الأميركي بإدخال 120 ألف لتر من الوقود يومياً إلى قطاع غزة لتمكين تشغيل أنظمة تحلية المياه لمنع انتشار الأمراض.

وكان من المفترض أن يتم الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، لكن وإشنطن ضغطت من أجل طرحه.

* وزير الخارجية الصهيوني:

ولاية غوتيريش في الأمم المتحدة خطر على السلام العالمي

طلب غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يشكل دعما لحماس

* اشتداد المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خانيونس، وسماع أصوات انفجارات متتالية

* غارات عنيفة من الطيران الحربي الصهيوني على خانيونس جنوب قطاع غزة

* المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بطائرة مسيّرة قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية، رداً على الجرائم بحق أهلنا في غزة.

* غوتيريش: الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة

* القوات المسلحة اليمنية:

أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش المحتلة "إيلات، ونؤكد أن قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتها، وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

* خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال

الجيش الصهويني يعلن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال يوم واحد

* مشاهد بثتها كتائب القسام تظهر تفحم دبابات الميركافا الصهيونية على يد أفراد المقاومة في حي الشجاعية شرق غزة

#الجزيرة تحصل على مشاهد جديدة لكتائب القسام التي قالت إنها لمواجهات ومعارك ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل في حي الشجاعية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/4piLigar3f — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

*القسام تقصف بئر السبع

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة من الصواريخ "ردا على المجازر بحق المدنيين".