مباشر: عمليات نوعية للمقاومة

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر شيء منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

*المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي:

- 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- ارتفاع عدد الشهداء إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.

- الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

- نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.

- ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان.

- نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%.

- تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة ستكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى.

- نواجه صعوبات كبيرة في تشغيل مجمع الشفاء ونحتاج دعم المؤسسات الدولية

- مستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.

- الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

*كتائب القسام: أوقعنا 6 جنود صهاينة بين قتيل وجريح

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، إنها اشتبكت مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وذكرت الكتائب أنها استولت على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس.

وحسب بيان لكتائب القسام، فإنها استهدفت حشوداً لقوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وأعلنت الكتائب أيضا أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

من جهة أخرى، وثق مواطنون عملية انقاذ لمصابين فلسطينيين جراء قصف على منزل في خان يونس.

*سرايا القدس تشتبك مع قوة إسرائيلية شرق غزة

أفادت سرايا القدس بأنها اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة في حي الزيتون، شرق غزة، مشيرة إلى أنها أوقعتها بين قتيل وجريح.

*كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا في شمال مدينية خانيونس

ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

وأشارت إلى أنها استهدفت أيضاً قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إنها تخوض اشتباكات عنيفة في الشجاعية وحي التفاح شرق غزة.

*سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع 5

أعلنت سرايا القد أنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط شارع 5 في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

*مقتل جندي صهيوني ثالث منذ فجر اليوم

أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في معارك قطاع غزة، هو الثالث منذ فجر اليوم.

*جيش الاحتلال: شرطان لإنهاء الحرب على غزة

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن قوات الاحتلال تتقدم في جنوب غزة، مشيراً إلى أنها اخترقت خطوط حماس الدفاعية في جباليا والشجاعية شماليّ القطاع.

وأضاف: "يمكننا إنهاء الحرب في غزة بشرطين: الإفراج عن كل المختطفين، وإعلان حماس استسلامها".

*القسام: ندك قوات الاحتلال شمال خان يونس بقذائف الهاون

قالت كتائب القسام، إنها تدك قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

بينما أفادت قناة الجزيرة بتعرض مناطق متعددة في خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف، وأضافت أن جنود الجيش الصهيوني متوغلون قرب شارع صلاح الدين ويحاصرون منازل مواطنين ويقصفونها بالمدفعية، وسط عدم قدرة الدفاع المدني للوصول إليهم.

*20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح

استشهد 20 فلسطينيا في قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة الهوبي في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال طلب من سكان خان يونس النزوح إلى مدينة رفح باعتبارها "منطقة آمنة".

ويتواصل القصف الصهيوني على مدينة رفح منذ الليلة الماضية.

*الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط آخر بغزة

أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابط اليوم في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلا.

وكان الجيش أعلن -في وقت سابق اليوم الخميس- مقتل جنديين آخرين بغزة، وإصابة نحو 100 جندي بإصابات بالغة بأعينهم، نجمت عن انفجارات وتطاير شظايا.

*أونروا: شروط تقديم المساعدات بغزة غير موجودة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -عبر منصة إكس- إن الشروط المطلوبة لتقديم المساعدات في قطاع غزة غير موجودة، مؤكدة أن الملاجئ كافة مكتظة والمساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة.

وشددت الوكالة على أن القصف الصهيوني العنيف واستئناف العملية العسكرية جعلا الوضع الإنساني في غزة يائسا.

*الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع له شمال غزة نتيجة نفاد وقود المركبات وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية، مما جعل إخلاء الجرحى والشهداء عملا مستحيلا، وفق بيانه.

*كتائب القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال جنوب غزة

قالت كتائب القسام إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى.

*مكتب الإعلام الحكومي: مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة ، مشيراً إلى أن هناك أيضاً صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء.

*سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بحي الشجاعية

ذكرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور التقدم بحي الشجاعية، مشيرة إلى أنها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

*اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في خانيونس

تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمحاور التوغل في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

*اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرقي مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

*قصف مدفعي عنيف يستهدف وسط مخيم جباليا

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً عنيفا استهدف وسط مخيم جباليا في قطاع غزة.

*شهيدان جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً غرب خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً غرب خانيوس جنوب قطاع غزة.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً عنيفاً لمدفعية الاحتلال استهدف وسط مخيم جباليا شمالي غزة.

*سرايا القدس تستهدف دبابتين صهيونيتين في بيت لاهيا وجباليا

استهدفت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بقذائف التاندوم وآر بي جي دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم في بيت لاهيا وجباليا.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الصحافي سعيد الشوربجي وعائلته في غارة إسرائيلية استهدفت بمدينة خانيونس.

*جيش الاحتلال: مقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 4 جنود احتياط بجراح خطيرة.

*23 شهيداً على الأقل في قصف استهدف مخيمي المغازي والشابورة

استشهد 23 مواطنا على الأقل في قصف صهيوني، الليلة الماضية، استهدف منزلين في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، وفي مخيم الشابورة في رفح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن 17 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة صهيونية استهدفت منزلا لعائلة الماشي في مخيم المغازي، مشيرةً إلى أن المنزل كان يؤوي عائلات نازحة، فيما أفادت باستشهاد 6 آخرين في قصف لمنزل في مخيم الشابورة في رفح.

*قصف مدفعي يستهدف مخيم جباليا ومدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفًا مدفعيًا صهيونيا استهدف مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي آخر استهدف شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

* وسائل إعلام عبرية:

إثر الضغوط الأمريكية، المجلس الوزاري الموسع "الكابينت" وافق على زيادة إمدادات الوقود لغزة، وعارض سموتريش وبن غفير الطلب، لكن أغلب وزراء الحكومة الموسعة أيدوا الطلب الأميركي بإدخال 120 ألف لتر من الوقود يومياً إلى قطاع غزة لتمكين تشغيل أنظمة تحلية المياه لمنع انتشار الأمراض.

وكان من المفترض أن يتم الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، لكن وإشنطن ضغطت من أجل طرحه.

* وزير الخارجية الصهيوني:

ولاية غوتيريش في الأمم المتحدة خطر على السلام العالمي

طلب غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يشكل دعما لحماس

* اشتداد المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خانيونس، وسماع أصوات انفجارات متتالية

* غارات عنيفة من الطيران الحربي الصهيوني على خانيونس جنوب قطاع غزة

* المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بطائرة مسيّرة قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية، رداً على الجرائم بحق أهلنا في غزة.

* غوتيريش: الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة

* القوات المسلحة اليمنية:

أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش المحتلة "إيلات، ونؤكد أن قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتها، وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

* خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال

الجيش الصهويني يعلن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال يوم واحد

* مشاهد بثتها كتائب القسام تظهر تفحم دبابات الميركافا الصهيونية على يد أفراد المقاومة في حي الشجاعية شرق غزة

#الجزيرة تحصل على مشاهد جديدة لكتائب القسام التي قالت إنها لمواجهات ومعارك ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل في حي الشجاعية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/4piLigar3f — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

*القسام تقصف بئر السبع

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة من الصواريخ "ردا على المجازر بحق المدنيين".