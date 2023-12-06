مباشر: إعلامهم يكشف أكاذيبهم

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر شيء منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

*فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى وقوائم المصابين بالمستشفيات

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر، أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها الجيش الصهيوني، وقوائم الجرحى في المستشفيات.

في الإطار، أعلن مستشفى سوروكا الصهيوني في بئر السبع، أنه تم مساء أمس السبت نقل 28 عسكريا صهيونيا مصابا من غزة، بينهم 6 في حالة خطيرة.

يأتي هذا الإعلان بينما تتواتر عمليات نقل الجنود الصهاينة المصابين في عمليات المقاومة الفلسطينية بالقطاع.

*10 آلاف جندي ومدني صهيوني تلقوا العلاج بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن المستشفيات الإسرائيلية عالجت منذ بداية الحرب 10584 جنديا ومدنيا توفي منهم 131، فيما صنفت إصابة 471 منهم بالخطيرة أو الخطيرة جدًا، و868 إصابة بالمتوسطة، و8308 إصابة وصفت بالطفيفة.

*نادي الأسير: الاحتلال يحتجز 142 أسيرة من غزة بينهنّ طفلات

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عن احتجاز 142 أسيرة من النساء والفتيات من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال الاجتياح البري لغزة.

ووفقًا لبيان للنادي والهيئة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجني (الدامون وهشارون).

وكانت مؤسسات الأسرى، قد أصدرت بيانًا سابقًا، قالت فيه إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

*كتائب القسام: قتلنا 40 جنديا صهيونيا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة

أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 40 جنديا صهيونيا في تفجيرات واشتباكات بقطاع غزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت الكتائب -عبر تطبيق تليغرام-، إنها تمكنت خلال المدة نفسها من تدمير 44 آلية عسكرية صهيونية كليا، أو جزئيا في جميع محاور القتال.

*المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

- نحذّر المنظمات الدولية من انتشار المجاعة في كل قطاع غزة.

- نحمل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية فقدان الأمن الغذائي والمائي.

- الاحتلال اعتقل عشرات في بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)، معظمهم من الأطباء والمهندسين والصحفيين.

*الجيش الصهيوني: قتال ضار في الشجاعية وجباليا

قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري إن قتالا ضاريا يدور مع عناصر المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وفي جباليا شمالي القطاع.

وأضاف هاغاري -خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب- أن القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل، وزعم أن المرحلة الحالية يجري فيها ضرب مراكز قيادة حركة حماس، قائلا إن هدف القوات الصهيوني هو الوصول إلى القيادات العليا لحركة حماس، وخصوصا الثلاثي يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى.

*صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 18 ألفا

- ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 مصابا.

- وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 297 شهيدا، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

- الاحتلال ارتكب 21 مجزرة خلال الساعات الماضية، وقصف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع ما أدى لاستشهاد مريضتين.

*مشاهد لمعارك القسام وقوات الاحتلال في خان يونس

بثت مشاهد للمعارك الدائرة بين كتائب القسام والقوات الصهيونية في محاور مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الله أكبر ولله الحمد



الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام المجاهدين مع آليات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rcnXjNjI6K — رضوان الأخرس (@rdooan) December 10, 2023

*الجيش الصهيوني يعلن وفاة ضابط متأثرا بجراحه

أعلن الجيش الصهيوني وفاة أحد ضباطه متأثرا بجروح أصيب بها في معارك شمال قطاع غزة قبل يومين.

*القسام تستهدف 9 دبابات وآليات إسرائيلية في الشجاعية

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا 5 دبابات صهيونية وناقلة جند و3 جرافات عسكرية بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

*القسام تستهدف 4 دبابات ميركافا بشارع الجلاء

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا 4 دبابات ميركافا صهيونية وجرافة عسكرية من نوع دي-9 في شارع الجلاء بمدينة غزة بالقذائف المضادة للدروع.

*الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

- العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا والانتقام من المدنيين.

- دمرنا أكثر من 180 آلية عسكرية كليا أو جزئيا منذ انتهاء الهدنة.

- مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

- هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر.

- قتلنا عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بشكل محقق.

- العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.

- الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا.

pic.twitter.com/OQgRruKyoc

بعد غياب طويل يعود الناطق الرسمي أبو عبيدة للظهور. اليكم الكلمة كاملة لأبو عبيدة : — طوفان الأقصى (@Afcq1954) December 10, 2023

*إلقاء قنبلتين يدويتين على تجمع لجنود الاحتلال شمالي قطاع غزة

أكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ألقت قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد من جنود الاحتلال، أسفل مبنى في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

وقالت "القسام" إنها استهدفت أيضا قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" شرق مدينة خانيونس، مؤكدة أنها أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح.

*استهداف دبابة ميركافا صهيونية شرق مدينة خانيونس

استهدفت "كتائب القسام" دبابة ميركافا الصهيونية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

*"القسام": مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط غرب جباليا

أكدت "كتائب القسام" أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في استهداف قوات صهيونية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد.

*استهداف آلية صهيونية في منطقة الفالوجا

استهدفت "كتائب القسام" آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الفالوجا، شمالي قطاع غزة.

*اشتباكات ضارية في مخيم جباليا

قالت "كتائب القسام" إنّ مقاتليها اشتبكوا مع عدد من الجنود الصهاينة غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأجهزوا على جندي "من مسافة صفر".

وأكدت "كتائب القسام" كذلك، في بيان، أنّ مقاتليها قصفوا حشوداً لقوات الاحتلال المتوغلة في محور شرق مدينة خانيونس جنوبي قكاع غزة بقذائف الهاون.

* نشرت كتائب عز الدين القسام، فيديو جديد يظهر استهداف المجاهدين لدبابة بمنطقة تل الزعتر في غزة.

البشائر تأتي من مخيم جباليا شمال غزة: استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة pic.twitter.com/GuCHmOjblr — الإعلامي حسام الهمادي (@hammedi_houssem) December 10, 2023

* جيش الاحتلال: نخوض معارك قاسية وشرسة بالشجاعية وجباليا.

* أعلنت كتائب عز الدين القسام ـن مجاهدوها قضوا على 15 جنود من الاحتلال من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

* الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بشعة بعد قصفه عمارة سكنية في جباليا تأوي عدداً كبيراً من النازحين

* بعد مقتل ابنه قبل يومين بنفق مفخخ.. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ابن شقيقة "غادي آيزنكوت" عضو مجلس الحرب بالكيان الصهيوني ورئيس الأركان السابق.

* الاحتلال يعترف بخسائره

أعلن الجيش الصهيوني مقتل 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة، 4 منهم جنوبي القطاع.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الصهيوني في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر الماضي.

* صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 17700

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 17 ألفا و700 منذ بداية الحرب الإسرائيلية، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 48 ألفا و780.

* أردوغان يهاجم أمريكا بشدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة هي المكان الذي ينتهك فيه اليوم بشكل صارخ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وقال الرئيس التركي في كلمة، اليوم السبت، أنه جرى التصديق على نص اليوم العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عاما وسط آمال كبيرة، لافتا إلى أنه رغم مرور ثلاثة أرباع قرن فإن هذا النص لا يزال يحتفظ بأهميته بوصفه وثيقة من حيث مكتسبات الإنسانية.

وأكد أن هذه الوثيقة ما زالت تواصل تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته منذ إعلانه قبل 75 عاما على أسس المثل العليا المتمثلة في عالم أكثر عدالة وحرية.

وأوضح أن "حوادث الهمجية المتزايدة وصرخات الأبرياء المتصاعدة (في غزة) مؤشرات على اقترابنا من نقطة تحول".

وشدد أردوغان، على أن "الحكومة الإسرائيلية التي تحظى بدعم غير محدود من الدول الغربية، ترتكب فظائع وحشية ومجازر في غزة من شأنها أن تجعل البشرية جمعاء تشعر بالخجل".

وجدد الحديث عن إمكانية "تأسيس عالم أكثر عدلا"، مستدركا: "لكن ليس مع الولايات المتحدة، لأنها تقف إلى جانب إسرائيل".

وأعرب عن أسفه جراء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، متسائلا: "هل يمكن أن تكون هناك عدالة كهذه؟"

وتابع الرئيس أردوغان: "رأينا مرة أخرى تجلي حقيقة أن (العالم أكبر من خمسة) ولا بد من إصلاح مجلس الأمن".

ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي تحول إلى مجلس لحماية "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد أنه "من الآن فصاعدا لا يمكن أن تقول الإنسانية إن الولايات المتحدة دولة تؤيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وشدد أنه ينبغي لـ"جزاري غزة" دفع ثمن جرائمهم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، وأعرب الرئيس التركي عن إيمانه في "تحقق ذلك بإذن الله عاجلا أو آجلا".

وأردف أنه لا يمكن للإنسانية أن تحرز أي تقدم مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكلهما الحالي.

* اشتباكات ضارية غرب مخيم جباليا شمال القطاع والاحتلال يطلق عدد من قنابل الإنارة

* القناة 12 العبرية: إصابة مجندة بالجيش في عملية دهس على الطريق 44 قرب قاعدة تسيرفين العسكرية جنوب شرق تل أبيب.

*القسام تقصف مجددا قوات صهيونية شمالي خان يونس

أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مجددا بقذائف الهاون، حشود قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.

*"كتائب القسام": قصفنا كيبوتس "مغين" برشقة صاروخية

قالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها قصفت كيبوتس "مغين" برشقة صاروخية

*حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الصهيوني في محيط موقع مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى، وحقق فيه إصابة مباشرة.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أوردت القناة 12 العبرية أن عددا من الصواريخ سقط في أماكن مفتوحة بالقرب من مستوطنة المطلة.

*مصدر بالقسام: أوقعنا قوتين صهيونييتن بكمينين وأجهزنا على عناصرهما

أكد مصدر قيادي في كتائب القسام وقوع قوتين خاصتين صهيونييتن في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في مدينة غزة.

وقال المصدر إن مقاتلي القسام تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان.

*عبد اللهيان: هناك احتمال لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه ما دامت الولايات المتحدة تدعم جرائم الاحتلال، فإن هناك احتمالا لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة.

وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدّ عبد اللهيان استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عملا شجاعا من جانب غوتيريش للحفاظ على السلم، يؤيده الرأي العام الدولي.

*عباس: فيتو أمريكا يجعلها شريكة في جرائم الإبادة بغزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، يجعلها شريكة في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها الكيان الصهيوني.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، وصف محمود عباس الموقف الأمريكي بالعدواني وغير الأخلاقي، كما عدّه انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية.

وحمل الرئيس الفلسطيني واشنطن مسؤولية قتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال، نتيجة ما وصفها بسياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني.

*كتائب القسام تستهدف غرف قيادة للاحتلال جنوب غزة

أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت غرف قيادة قوات الاحتلال الصهيوني في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

*سرايا القدس تقصف قوات صهيونية بالهاون

أعلنت سرايا القدس أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال الصهيوني في محيط المركز الثقافي شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

*سقوط صواريخ في الجليل الأعلى

قالت القناة 12 العبرية إن عددا من الصواريخ سقط في أماكن مفتوحة بالقرب من مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى.

يأتي ذلك في ظل مواجهات بين حزب الله اللبناني ومقاومين فلسطينيين من جهة وجيش الاحتلال الصهيوني من جهة أخرى.



*منظمة "أنقذوا الأطفال":

- الوفيات الناجمة عن الجوع والمرض في غزة قد تفوق الناتجة عن القنابل.

- محكوم على أطفال غزة بمزيد من القصف والمجاعة والمرض.

- استخدام التجويع سلاحا في الحرب مميت للأطفال.

*نادي الأسير: الاحتلال أعدم شابا في الخليل

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب ساري عمرو (25 عاما) خلال اعتقاله فجر اليوم في مدينة دورا جنوب الخليل.

وأضاف نادي الأسير -في بيان- أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب واعتقلوه وشقيقه، إلى أن أعلن عن استشهاده ظهرا.

من جهته أخرى، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات شملت محافظات جنين والخليل ونابلس ورام الله وأريحا.

*من بينهم 2000 معاق.. الاحتلال يعترف بإصابة 5 آلاف جندي صهيوني

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية إن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال الصهيوني يستقبل يوميًا 60 مصابًا جديدًا من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب.

وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم السبت، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال.

ووفق الصحيفة فإن أعداد المصابين في جيش الاحتلال وصلت لأرقام فلكية، حيث بلغ عدد الجنود المصابين الذين وصلوا للمشافي الصهيونية أكثر من 5 آلاف جندي، بينما قرر جيش الاحتلال الاعتراف بأن ألفين مصاب أصبحوا من المعاقين.

وقالت رئيسة قسم التأهيل بوزارة الحرب للاحتلال في تصريحات للصحيفة العبرية بأنهم لم يعيشوا ظروفاً كهذا من قبل.

وذكرت أن 58 بالمائة؜ من المصابين كانوا يعانون من إصابات صعبة في القدمين واليدين، وقد بترت أطراف بعضهم، وكذلك عانى 12 بالمائة؜ من المصابين من جروح وإصابات داخلية كالطحال والكلية واستئصال أعضاء دخلية من جسدهم، إضافة إلى 7 بالمائة؜ ممن يعانون من مشاكل نفسية في أعقاب الحرب، وتوقعت أن تزداد الأعداد بصورة كبيرة لأن الآثار النفسية قد تظهر بعد أشهر من الحرب.

*بلدية غزة: نصف مليون فلسطيني يتهددهم خطر المجاعة والعطش

حذرت بلدية غزة، السبت، من أن نصف مليون فلسطيني يتهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار العدوان الصهيوني.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا إن "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية، في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء واستمرار انقطاع إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي.

وقال مهنا: "فقدنا القدرة على توصيل المياه إلى مجمع الشفاء الطبي، وأزمة المياه والغذاء تتفاقم في مراكز الإيواء المختلفة في ظل التكدس الكبير للنازحين بداخلها".

وأشار إلى "تفاقم الأزمات البيئية جراء طفح مياه الصرف الصحي في شوارع غزة وتسربها إلى شاطئ البحر بكميات كبيرة، بعد توقف محطات الضخ عن العمل نتيجة نفاد الوقود وتدمير الاحتلال الخطوط الناقلة ضمن استهدافه المتعمد للبنية التحتية".

وأوضح أن "آبار المياه توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود باستثناء 3 آبار تعمل ساعات محدودة جدًا، والعطش يجتاح مدينة غزة".

*273 شهيدا بالضفة منذ إعلان الحرب على غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 273 فلسطينيا منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر الماضي و451 منذ بداية العام في الضفة الغربية.

*برنامج الغذاء العالمي: السبيل الوحيد لمساعدة الغزيين هو وقف إطلاق النار

سكان غزة يعانون الأمراض وقلة الطعام والسبيل الوحيد لمساعدتهم هو وقف إطلاق النار.

نحن بحاجة إلى أكثر من معبر وممر آمن للوصول إلى الفلسطينيين.

*كيربي: الكيان الصهيوني قلّصت عملياتها شمالي غزة

نقلت شبكة "إن بي سي" عن منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الاحتلال قلّصت عملياتها شمالي غزة.

وقال كيربي، إن ذلك كان بسبب المخاوف التي أثارتها واشنطن بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

بيد أن التقارير الواردة من شمالي قطاع غزة تشير إلى استمرار القصف الإسرائيلي هناك بكثافة، بالتوازي مع مواصلة قوات الاحتلال عملياتها البرية.

*دول تندد باستخدام واشنطن الفيتو ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

ندّدت كل من سلطنة عُمان وإيران وماليزيا وتركيا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف النار بغزة.

وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعدّ إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.

بدورها، نددت الخارجية الإيرانية باستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار، الذي يدعو لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

كما ندّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبرهيم بالفيتو الأميركي.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعدّ خيبة أمل كاملة.

وفي الإطار، قال وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدا، إن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أمر مأساوي.

*"حماس": استخدام واشنطن لـ "الفيتو" غير أخلاقي وغير إنساني

قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت متأخر، الجمعة، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني". وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: "عرقلة أميركا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

*وزير خارجية عُمان: استخدام الفيتو بمجلس الأمن إهانة مخزية للأعراف الإنسانية

قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بشأن غزة إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.

وكان البوسعيدي يعلق بذلك على استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

*الاحتلال الصهيوني ينقل جرحى عسكريين من شمال قطاع غزة

أفادت وسائل اعلام فلسطينية وعربية بأن وحدة الإنقاذ 669 تنقل عددا من الجرحى العسكريين الصهاينة من شمال قطاع غزة.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 5 آلاف جندي صهيوني جرحوا منذ 7 أكتوبر.

وكشفت الصحيفة أن 2000 من الجنود الجرحى اعترفت بهم وزارة الدفاع الصهيونية حتى الآن كمعاقين، وأضافت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا ومعظم الإصابات خطرة.

*وصول 62 شهيداً و99 مصاباً إلى مجمع ناصر الطبي

أكدت وزارة الصحة في غزة وصول 62 شهيداً و99 مصاباً إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.

*71 شهيداً و160 جريحاً يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 71 شهيداً و160 جريحاً إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال آخر 24 ساعة، وذلك جرّاء القصف الصهيوني المستمر على المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

*5 شهداء في قصف الاحتلال منزلاً شرقيّ مدينة رفح

استشهد 5 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف منزل عائلة اشتيوي شرقي مدينة رفح.

*شهيد و10 إصابات في مخيم بربرة وسط رفح

أدى قصف الاحتلال على منزل عائلة الطهراوي في مخيم بربرة وسط رفح إلى ارتقاء شهيد ووقوع 10 إصابات.

*"كتائب المجاهدين": اشتباكات ضارية مع الاحتلال في خانيونس

قالت "كتائب المجاهدين" إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة المتنوعة في محور التقدم شرق وشمال شرق خانيونس.

*6 شهداء بقصف صهيوني استهدف منزلاً بجورة اللوت وسط خانيونس

ارتقى 6 شهداء جرّاء قصف منزل لعائلة الجبور في جورة اللوت وسط خانيونس. كذلك قصفت قوات الاحتلال أرضاً زراعية في منطقة الضابطة الجمركية شرقيّ المدينة.

* كتائب القسام توثق مشاهد جديدة لقاتليها وُهم يشتبكون مع قوات الاحتلال الصهيوني في غزة

* كتائب القسام: القوة الخاصة التي حاولت تحرير جندي أسير في قطاع غزة تسللت بسيارة إسعاف وتسترت خلف المنظمات الإنسانية

* مشاهد لإفشال محاولة صهيونية للوصول للجندي الأسير الصهيوني "ساعر باروخ" والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة

صور حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنه إفشال لعملية تحرير جندي إسرائيلي أسير اليوم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/IuA613Cu7l — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 8, 2023

* المتحدث باسم القسام:

مجاهدونا دمروا 21 آلية كليا أو جزئيا بكافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة

أفشلنا محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ أدت لمقتله ومقتل وإصابة أسرى آخرين بالقصف

* المتحدث العسكري الصهيوني: إصابة جنديين بجروح خطيرة في إطار عملية لتحرير محتجزين في قطاع غزة

* كتائب القسام: قصف الاحتلال الهمجي على مناطق مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو

*"كتائب القسام" تكشف كيفية مقتل نجل الصهيوني آيزنكوت

قالت "كتائب القسام" في منشور: "قام مجاهدو القسام بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيوني غادي آيزنكوت، ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين".

*سرايا القدس: قصفنا حشودًا لجنود الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت سرايا القدس قصفنا حشود لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط المركز الثقافي شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

*كتائب القسام: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال شمال خانيونس

قالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت ناقلة جند صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

*جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل جنديين إضافيين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في معارك غزة.

*سرايا القدس: قصفنا قاعدة أمتاي وموقع كرم أبو سالم

قالت "سرايا القدس"، إنها قصفت قاعدة أميتاي برشقات صاروخية مركزة، وموقع كرم أبو سالم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

*"القسام" تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال شرقي خانيونس

قالت "كتائب القسام" في بيان، إنها قصفت تجمعات لقوات الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

*شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة شرقي خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

*"القسام" تقصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية

دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب، بالتزامن مع إعلان "كتائب القسام" قصفها برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

*تدمير دبابة صهيونية واستهداف آليتين أخريين بحي الشيخ رضوان

أعلنت "سرايا القدس" في بيان جديد، أنها دمرت دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب"، واستهداف آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

*اشتباكات ضارية عند أطراف مخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال عند أطراف مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على شمال قطاع غزة.

*قصف تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة شمال خانيونس

أعلنت "كتائب القسام" قصف تجمعات لقوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

*الصهاينة يعترفون..لن ننجح في القضاء على حماس

أكد جنرال صهيوني أن الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة لن تنجح في القضاء على حكم حركة حماس.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" العبرية، قال نائب أركان جيش الاحتلال السابق يئير غولان: "لن يكون من الممكن القضاء على حكم حركة حماس، على الأقل في الوقت القريب".

وأضاف غولان، الذي أعلن أمس الخميس نيته تشكيل حزب للتنافس في الانتخابات المقبلة، أن "الضغط على حركة حماس لن يفضي إلى تجريد الحركة من قوتها "العسكرية" بشكل نهائي". وأشار إلى عامل الوقت كأحد عوائق تحقيق هدف القضاء على حركة حماس، لافتاً إلى أنه لدى الكيان بضعة أسابيع لإنهاء العملية البرية في أرجاء قطاع غزة.

وطالب غولان بأن تركز الكيان جهوده على محاولة إعادة الجنود والمستوطنين الذين أسرتهم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس أثناء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، والعمل على منع تهريب السلاح والوسائل القتالية إلى قطاع غزة، وتقديم حلول للضائقة الإنسانية هناك، مستدركاً بالقول إنه حتى لو تحققت هذه الأهداف، "فإن هذا لا يعني أن المعركة انتهت".

*مسؤول صهيوني: واشنطن نصحتنا بعدم اجتياح غزة

قال مسؤول صهيوني لمجلة بوليتيكو الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن نصحت إسرائيل بعدم اجتياح غزة، لكن دخول القطاع كان الطريقة الوحيدة لتدمير حماس وتحرير الرهائن.

وأضاف المسؤول الصهيوني أن إدارة بايدن طلبت من الجيش الاحتلال عدم التوجه للمستشفيات داخل غزة "لكننا فعلنا ما يتعين علينا القيام به"، على حد تعبيره.

كما نقلت بوليتيكو عن مسؤولين صهيونيين، أن إدارة بايدن أمهلت الاحتلال حتى نهاية العام الحالي لإنهاء الحرب على حماس.

*مروحية صهيونية تقصف منزلاً تحصن فيه جنود الاحتلال

أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري اليوم الجمعة، بأن مروحية حربية صهيونية قصفت، في الأيام الأخيرة، منزلاً في قطاع غزة تحصن فيه عدد من الجنود الصهاينة، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

وحدث ذلك عندما طلبت القوات البرية من طائرة "أباتشي" مساعدة من الجو ضد مقاومين تم رصدهم على مقربة منهم. واستجابت الطائرة لطلبهم، ولكن على ما يبدو بسبب نيران أطلقت عن طريق الخطأ من الأرض، قصفت الطائرة المبنى الذي وُجِد فيه الجنود.

*قيادي بحماس: اعتقال الاحتلال نازحين جريمة انتقامية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق في بيان إن الحركة تدعو كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري، والضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأكد الرشق أن تفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم عمل لا يقوم به إلا مليشيات "إرهابية".

كما وصف اعتقال جيش الاحتلال مواطنين نازحين في مدرسة شمال قطاع غزة، وتجريدهم ملابسهم، جريمة للانتقام من الضربات التي تلقاها.

*القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا

قال مصدر ميداني بكتائب القسام إنهم أفشلوا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأضاف أنهم دمروا عددا كبيرا من آلياته عند تخوم المخيم.

يأتي ذلك وسط استمرار طائرات الاحتلال قصف المخيم ودفع سكانه للنزوح إلى مراكز إيواء تتعرض للانتهاكات.

*الاحتلال يعزز قواته عند مداخل المسجد الأقصى

أكدت وسائل اعلام فلسطينية، أن شرطة الاحتلال عززت وجودها في محيط البلدة القديمة بالقدس وعند مداخل المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة.

كما منع أعدادا كبيرة من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى للجمعة التاسعة.

*إعلام صهيوني: هجوم سيبراني يستهدف موقع أرشيف الدولة

قالت القناة 12 العبرية إن هجوما سيبرانيا استهدف موقع أرشيف الدولة في الكيان الصهيوني، مما أدى إلى محو كثير من المعلومات الحكومية.

ولم تضف القناة أي معلومات عن الجهة المنفذة للهجوم، أو طبيعة البيانات التي تعرضت للحذف.

*دوي صفارات الإنذار في عسقلان

أفادت قناة الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في عسقلان، وبوقوع اعتراضات صاروخية في سديروت ونير عام بغلاف غزة.

*القسام: أفشلنا محاولة صهيونية للوصول لأحد الجنود الأسرى

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه فجر اليوم الجمعة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم "لتحرير أحد أسرى العدو" واشتبكوا معها، ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأكدت القسام أن الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية.

* البيت الأبيض: المحادثات متواصلة لكننا لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة

* الخارجية القطرية:

ندين بأشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة

خطوات الاحتلال الاستفزازية تزيد حالة الاحتقان وتوسع دائرة العنف في المنطقة

نطالب بتحرك دولي عاجل لإلزام إسرائيل بوقف تعدياتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية

* انطلاق مسيرة اليمين المتطرف في احياء مدينة القدس للمطالبة بإنهاء وصاية الأردن على الأقصى

* الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر، كما دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

* مقتل نجل مسؤول صهيوني كبير

مقتل غال ايزنكوت ابن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وعضو مجلس الحرب الحالي غادي ايزنكوت وهو يحمل رتبة رائد.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة، كما أصيب ضابط قتالي من دورية ناحال بجروح خطيرة.

ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الصهيوني منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 89 قتيلاً.

* القيادي في حركة حماس أسامة حمدان:

صور التنكيل بالمعتقلين تؤكد أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني كله

الحرص الأميركي على عدم تضرر المدنيين هو استمرار للكذب والتغطية على جرائم الاحتلال

الاحتلال اعتقل ونكل بمدنيين عزل لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية

صور المعتقلين لمدنيين لا يحملون سلاحا والادعاء بأنهم من المقاومة أكاذيب

التنكيل بالمدنيين في بيت لاهيا هو صورة جديدة للمعسكرات النازية

* المرصد الأورومتوسطي:

القوات الصهيونية تحرق منازل في بيت لاهيا وتقتل مدنيين يرفعون الرايات البيضاء

إسرائيل تعتقل عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس الأونروا في شمال غزة

وثقنا اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديمين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم

* كتائب القسام:

تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

* حزب الله:

استشهاد أحد مقاتلينا في المعارك

استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وحققنا إصابات مباشرة

استهدفنا موقع الجرداح العسكري الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

استهدفنا ثكنة زرعيت الإسرائيلية وأصبناها بشكل مباشر

*المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي:

- 350 شهيدا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- ارتفاع عدد الشهداء إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.

- الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

- نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.

- ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان.

- نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%.

- تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة ستكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى.

- نواجه صعوبات كبيرة في تشغيل مجمع الشفاء ونحتاج دعم المؤسسات الدولية

- مستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.

- الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني.

*كتائب القسام: أوقعنا 6 جنود صهاينة بين قتيل وجريح

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، إنها اشتبكت مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وذكرت الكتائب أنها استولت على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس.

وحسب بيان لكتائب القسام، فإنها استهدفت حشوداً لقوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وأعلنت الكتائب أيضا أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

من جهة أخرى، وثق مواطنون عملية انقاذ لمصابين فلسطينيين جراء قصف على منزل في خان يونس.

*سرايا القدس تشتبك مع قوة إسرائيلية شرق غزة

أفادت سرايا القدس بأنها اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة في حي الزيتون، شرق غزة، مشيرة إلى أنها أوقعتها بين قتيل وجريح.

*كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا في شمال مدينية خانيونس

ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

وأشارت إلى أنها استهدفت أيضاً قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إنها تخوض اشتباكات عنيفة في الشجاعية وحي التفاح شرق غزة.

*سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع 5

أعلنت سرايا القد أنها قصفت تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط شارع 5 في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

*مقتل جندي صهيوني ثالث منذ فجر اليوم

أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي في معارك قطاع غزة، هو الثالث منذ فجر اليوم.

*جيش الاحتلال: شرطان لإنهاء الحرب على غزة

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن قوات الاحتلال تتقدم في جنوب غزة، مشيراً إلى أنها اخترقت خطوط حماس الدفاعية في جباليا والشجاعية شماليّ القطاع.

وأضاف: "يمكننا إنهاء الحرب في غزة بشرطين: الإفراج عن كل المختطفين، وإعلان حماس استسلامها".

*القسام: ندك قوات الاحتلال شمال خان يونس بقذائف الهاون

قالت كتائب القسام، إنها تدك قوات الاحتلال المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

بينما أفادت قناة الجزيرة بتعرض مناطق متعددة في خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف، وأضافت أن جنود الجيش الصهيوني متوغلون قرب شارع صلاح الدين ويحاصرون منازل مواطنين ويقصفونها بالمدفعية، وسط عدم قدرة الدفاع المدني للوصول إليهم.

*20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح

استشهد 20 فلسطينيا في قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة الهوبي في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال طلب من سكان خان يونس النزوح إلى مدينة رفح باعتبارها "منطقة آمنة".

ويتواصل القصف الصهيوني على مدينة رفح منذ الليلة الماضية.

*الجيش الصهيوني يعلن مقتل ضابط آخر بغزة

أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابط اليوم في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلا.

وكان الجيش أعلن -في وقت سابق اليوم الخميس- مقتل جنديين آخرين بغزة، وإصابة نحو 100 جندي بإصابات بالغة بأعينهم، نجمت عن انفجارات وتطاير شظايا.

*أونروا: شروط تقديم المساعدات بغزة غير موجودة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -عبر منصة إكس- إن الشروط المطلوبة لتقديم المساعدات في قطاع غزة غير موجودة، مؤكدة أن الملاجئ كافة مكتظة والمساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة.

وشددت الوكالة على أن القصف الصهيوني العنيف واستئناف العملية العسكرية جعلا الوضع الإنساني في غزة يائسا.

*الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف العمليات في مركز الإسعاف التابع له شمال غزة نتيجة نفاد وقود المركبات وإغلاق المستشفيات العاملة في المنطقة الشمالية، مما جعل إخلاء الجرحى والشهداء عملا مستحيلا، وفق بيانه.

*كتائب القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال جنوب غزة

قالت كتائب القسام إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى.

*مكتب الإعلام الحكومي: مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة ، مشيراً إلى أن هناك أيضاً صعوبات في تشغيل جزء من مجمع الشفاء.

*سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بحي الشجاعية

ذكرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور التقدم بحي الشجاعية، مشيرة إلى أنها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

*اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في خانيونس

تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمحاور التوغل في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

*اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرقي مدينة غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

*قصف مدفعي عنيف يستهدف وسط مخيم جباليا

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً عنيفا استهدف وسط مخيم جباليا في قطاع غزة.

*شهيدان جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً غرب خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً غرب خانيوس جنوب قطاع غزة.

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً عنيفاً لمدفعية الاحتلال استهدف وسط مخيم جباليا شمالي غزة.

*سرايا القدس تستهدف دبابتين صهيونيتين في بيت لاهيا وجباليا

استهدفت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بقذائف التاندوم وآر بي جي دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم في بيت لاهيا وجباليا.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد الصحافي سعيد الشوربجي وعائلته في غارة إسرائيلية استهدفت بمدينة خانيونس.

*جيش الاحتلال: مقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 4 جنود احتياط بجراح خطيرة.

*23 شهيداً على الأقل في قصف استهدف مخيمي المغازي والشابورة

استشهد 23 مواطنا على الأقل في قصف صهيوني، الليلة الماضية، استهدف منزلين في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، وفي مخيم الشابورة في رفح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن 17 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة صهيونية استهدفت منزلا لعائلة الماشي في مخيم المغازي، مشيرةً إلى أن المنزل كان يؤوي عائلات نازحة، فيما أفادت باستشهاد 6 آخرين في قصف لمنزل في مخيم الشابورة في رفح.

*قصف مدفعي يستهدف مخيم جباليا ومدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفًا مدفعيًا صهيونيا استهدف مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي آخر استهدف شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

* وسائل إعلام عبرية:

إثر الضغوط الأمريكية، المجلس الوزاري الموسع "الكابينت" وافق على زيادة إمدادات الوقود لغزة، وعارض سموتريش وبن غفير الطلب، لكن أغلب وزراء الحكومة الموسعة أيدوا الطلب الأميركي بإدخال 120 ألف لتر من الوقود يومياً إلى قطاع غزة لتمكين تشغيل أنظمة تحلية المياه لمنع انتشار الأمراض.

وكان من المفترض أن يتم الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، لكن وإشنطن ضغطت من أجل طرحه.

* وزير الخارجية الصهيوني:

ولاية غوتيريش في الأمم المتحدة خطر على السلام العالمي

طلب غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يشكل دعما لحماس

* اشتداد المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة على عدة محاور شرق خانيونس، وسماع أصوات انفجارات متتالية

* غارات عنيفة من الطيران الحربي الصهيوني على خانيونس جنوب قطاع غزة

* المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بطائرة مسيّرة قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية، رداً على الجرائم بحق أهلنا في غزة.

* غوتيريش: الوضع في غزة قد يهدد السلام والأمن الدوليين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لإنهاء الأزمة

* القوات المسلحة اليمنية:

أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش المحتلة "إيلات، ونؤكد أن قواتنا مستمرة في تنفيذ عملياتها، وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

* خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال

الجيش الصهويني يعلن مقتل ضابط جديد في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 10 خلال يوم واحد

* مشاهد بثتها كتائب القسام تظهر تفحم دبابات الميركافا الصهيونية على يد أفراد المقاومة في حي الشجاعية شرق غزة

#الجزيرة تحصل على مشاهد جديدة لكتائب القسام التي قالت إنها لمواجهات ومعارك ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل في حي الشجاعية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/4piLigar3f — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

*القسام تقصف بئر السبع

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت مدينة بئر السبع بدفعة من الصواريخ "ردا على المجازر بحق المدنيين".