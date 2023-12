Hébergement de Belmadi: La FAF apporte des précisions

La fédération algérienne de football a tenu à apporter des explications concernant les informations ayant circulé à propos de l’hébergement du coach de la sélection nationale de football Djamal Belmadi.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public ce mercredi sur son site Internat, la FAF a expliqué qu’il n’existe aucune affaire qui a trait à cette question et que les obligations contractuelles sont respectées par les deux parties: « Suite aux informations relatives à l’hébergement du sélectionneur national « A » et afin de lever tout équivoque à ce sujet, la Fédération algérienne de football tient à préciser qu’il n’existe aucune affaire qui a trait à cette question et que les obligations contractuelles sont respectées par les deux parties.

La Fédération algérienne de football a, aussi, invité les médias nationaux, la famille footballistique et les supporters de l’équipe nationale, afin de se rallier autour du sélectionneur national et de le soutenir dans sa mission visant à lever haut l’emblème national, notamment lors de la Coupe d’Afrique des nations 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire.