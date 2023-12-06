"الفاف" توضح

أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بعد "تداول معلومات تتعلق بإيواء الناخب الوطني، جمال بلماضي".

وجاء في بيان الهيئة الكروية: "قصد رفع أي لبس حول هذا الموضوع، يوضّح الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنّه لا وجود لقضية تتعلق بالموضوع، وأنّ الالتزامات التعاقدية محترمة من قبل الطرفين".

ودعت "الفاف" وسائل الإعلام الوطنية، والعائلة الكروية، ومناصري الفريق الوطني للالتفاف حول النّاخب الوطني ودعمه في مهمته الرّامية إلى رفع عاليا الرّاية الوطنية خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى في كوت ديفوار مطلع سنة 2024.