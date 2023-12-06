بوعناني على رادار نادي إيطالي

يراقب نادي روما الإيطالي باهتمام الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، الذي يعاني منذ بداية هذا الموسم.

ولا يبدو أن صاحب الـ18 عاما يدخل ضمن خطط مدرب نادي نيس، فرانشيسكو فاريولي، ما جعله حبيس دكة البدلاء في أغلب اللقاءات بعد مرور 14 جولة من الدوري الفرنسي.

ووفق ما نقل موقع "فوت ميركاتو" فإن هذه الوضعية جعلت عدة أندية تراقب وضع الموهبة الصاعدة خاصة في إيطاليا.

وكشف ذات المصدر أن نادي روما، الذي يضم الدولي الجزائري الآخر حسام عوار، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، قد يستغل هذه الحالة الضبابية لبوعناني مع ناديه الفرنسي.