أردوغان يشيد بالجزائر

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموقف الجزائر حيال القضية الفلسطينية، مبينا أنها "من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية".

وأوضح أردوغان خلال كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، مساء الأربعاء في العاصمة أنقرة، نقلته وكالة الأناضول، أن زيارته الأخيرة للجزائر التي وصفها بأحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في شمال إفريقيا، كانت ناجحة للغاية على مستوى العلاقات الاقتصادية، خاصة في قطاعي الطاقة والمقاولات.

وذكر أردوغان أنهم توجوا الزيارة بإضافة بعد استراتيجي لآلية المجلس بين الجزائر وتركيا.

وأشار إلى أن الجزائر من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية، مضيفاً بالقول: "في لقائنا مع الرئيس أخي عبد المجيد تبون، أكدنا باعتبارنا دولتين شقيقتين دعمنا القوي لغزة وللقضية الفلسطينية".