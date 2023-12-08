مسؤول أمريكي.. نتنياهو دمر سمعة الولايات المتحدة

كشف موقع هافينغتون بوست، أن مسؤولا أمريكيا كبيرا في كتابة الدولة للخارجية، قال أن نتنياهو أضر بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية.

ونقل موقع هافينغتون بوست عن هذا المسؤول قوله "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق بها نتنياهو سمعتنا حرفيا لتعزيز أجندته السياسية الشخصية".

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وأكد المتحدث أن تبعات المساندة العمياء لنتياهو ستكون وخيمة على الأمن القومي الأمريكي.

ويظهر جليا من تصرحيات هذا المسؤول أن النتن ياهو يتلاعب بالإدارة الأمريكية كما يريد وهذه الأخيرة لا ترفض له طلب.

أمر أكده كاتب الدولة للخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، حين قال أنه متفاجئ من مواصلة سقوط المدنيين في غزة بأعداد كبيرة رغم ما تم الاتفاق عليه مع حكومة الاحتلال خلال زيارته الأخيرة، معترفا ضمنيا أن النتن ياهو ضرب عرض الحائط بتوصيات الإدارة الأمريكية.

تصريحات بلينكن تنم عن بداية محاولة تنصل إدارة بايدن من مسؤولياتها في المحرقة الحاصلة حاليا لكنها محاولة عبثية فهذه الأخيرة تبقى شريكا فاعلا في الإبادة التي ينفذها النتن ياهو لإنقاذ رأسه من المقصلة وليس حتى دفاعا عن الكيان.