Les services de la protection civile de la wilaya de Boumerdès sont intervenus cet après-midi dans une noyade d’une dame et de sa fille à Oued Boubder, au village Oudhougha, commune et daïra des Issers.

La dame a été retrouvée morte et les opérations de recherche de sa fille continuent précise la communiqué de la protection civile.