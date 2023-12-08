سيدي بلعباس: انتشال جثة من قاع مسطح مائي

اشرف مساء يوم الجمعة أفراد من وحدة الحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي بدعم من فرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية لسيدي بلعباس على عملية انتشال جثّة لشخص مجهول الهوية من قاع حوض مائي يستعمل عادة في السقي الفلاحي بمزرعة ببلدية لمطار غربي عاصمة الولاية ، قبل أن يتقرر تحويلها صوب مصلحة حفظ الجثت التابعة لمستشفى محمد يملول لبلدية بن باديس.

وقالت مصالح الحماية المدنية بان الضحية من جنس ذكر ان ان تحدد سنه أو هويته ، وهو الذي فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقا للوصول إلى المعطيات التي احاطت بوفاته وسط تلك الظروف الغامضة.



