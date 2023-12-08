دورة تكوينية للجمعيات في الوقاية من مخاطر تبييض الأموال

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اشرف نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، على اليوم على انطلاق الدورة التكوينية والتحسيسية لفائدة الجمعيات الوطنية، وهذا من أجل تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبحسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن الدورة تنظم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتأطير من خلية معالجة الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، ويشارك فيها نحو 450 شخص يمثلون أعضاء وإطارات المرصد، وجمعيات وطنية و أساتذة ،و محامين .



وتهدف هذه الدورة التحسيسية و التكوينية إلى، تقليص درجة مخاطر استغلال الجمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية ولاسيما القانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ،وكذا توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، إلى جانب تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ،وستسمح هذه الدورة التكوينية التحسيسية من تمكين الجمعيات من الاستفادة من الممارسات الفضلى التي من شأنها تحصينها وحمايتها من المخاطر، والوقاية ، وكذا إفادتها بإجراءات تعزز من احترامها لقواعد التسيير المالي السليم



