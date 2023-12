Pluies orageuses et vents forts dans plusieurs wilayas

Des vents de 90km/h et des vent de sable souffleront par ailleurs jusqu'à 18h sur les wilayas de Khenchela, Tébessa,Batna, Biskra, Ouled Djellal, El M'ghair, Touggourt, Skikda, Annaba et El Tarf. Les vents concenreront également jusqu'à 12h les wilayas de Béjaia, Jijel, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi, et de de 9h à 18h sur les wilayas de Ouled Djellal, Ouargla et El Ménéa.